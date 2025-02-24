У Трампа є 2 слабких місця: чи доведуть вони його до імпічменту

Дональд Трамп має незвичний підхід до розв'язання політичних та військових конфліктів, демонструючи не аби яку впевненість та переконливість. Він прагне будь за що досягнути своїх цілей. Однак президент США також має власну "ахілесову п'яту" і навіть не одну.

У розмові з 24 Каналом психолог і профайлер Дмитро Попов зауважив, що Трамп може змінити свою думку і звернути зі свого шляху за певних обставин. Також він назвав політиків, які можуть впливати на президента США.

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Процес почнеться по всій країні

Попов зауважив, що Дональд Трампа має 2 слабких місця.

По-перше – це Конгрес США – Палата представників і Сенат.

Якщо йому не вдасться задавити неугодних, що він майстерно робить, як по лекалах Путіна, то він цілком може отримати імпічмент,

– припустив психолог.

По-друге – коли електорат Трампа, особливо у південних регіонах США, врешті решт зрозуміє, що його політика не приводить до миттєвого збагачення та покращення їхнього життя, тоді вони почнуть виступати так само як зараз прихильники демократів.

Коли такий процес почнеться по всій країні, Трамп буде змушений звернути на це увагу,

– зауважив Попов.

Зверніть увагу! Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі добре знає Дональда Трампа. На тлі гучних заяв американського президента, він вважає, що Трамп – "не божевільний, а дуже розумна людина". У нього, за словами Саакашвілі, є "свій стиль і шлях".

Психолог наголосив, що на Трампа не справить жодного впливу те, що будуть говорити Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Кір Стармер, Володимир Зеленський.

Водночас заяви Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна – справлять. Однак, за словами Дмитра Попова, важко сказати, що це буде за вплив, але точно більший, ніж той, що можуть створити європейські лідери та навіть Джастін Трюдо разом.

Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко вважає, що політика Дональда Трампа вже призводить до різких сплесків антиамериканських настроїв в багатьох країнах світу, зокрема в Україні. На його думку, наслідки президентства Трампа "будуть руйнівними", зокрема для Сполучених Штатів.

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