Чи дійсно Трамп міг закликати Зеленського відмовитися від окупованих територій

Видання El Pais оприлюднило інформацію, що Дональд Трамп начебто намагається тиснути на Володимира Зеленського. Мовиться про те, що новообраний президент США закликає Україну відмовитись від територій, які окупувала Росія.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що не варто довіряти іспанському виданню, яке розповідають про нібито таємні перемовини між лідерами країн. Він зауважив, що Іспанія не є серед країн, які беруть участь у просуванню мирних перемовин.

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"Іспанія є тією країною, де вплив російської агентурної мережі доволі активний", – сказав він.

Чи тисне Трамп на Зеленського

Ігор Чаленко зауважив, що подібні меседжі з'являються для того, щоб показати, що новообраний президент США начебто буде змушувати Україну до невигідних для неї речей.

З того як себе поводить адміністрація Трампа можна зробити висновок, що його команда перебуває в стані накопичення інформації. Зараз вони не можуть нічого запропонувати,

– сказав політолог.

Він пояснив, що в адміністрації Трампа збирають інформацію чого конкретно хоче Київ, на які поступки там можуть погодитись, а де питання є принциповими. Така ж робота триває із країною-агресоркою.

Але від окупантів ми чуємо ультимативні позиції, які підтверджує і Путін. Росія запускає меседж, якщо є бажання швидко припинити війну, то треба виконувати всі вимоги окупантів. На це Трамп точно не піде,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Він додав, що заяви деяких світових медіа про тиск новообраного президента США на Україну демонструє, що агенти впливу Росії є всюди. На це окупанти витрачають шалені кошти.

Цікаво. Валерій Клочок вважає, що Дональд Трамп і Владімір Путін у 2025 році можуть обговорювати замороження війни в Україні. Це вигідно Кремлю через економічні труднощі та військові втрати. За його словами, Росія намагатиметься впливати на українську політику та закріпити свої позиції через демілітаризацію України, а Трамп може погодитись на це для досягнення швидкого "миру".