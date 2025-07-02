Відступати далі нікуди, – республіканець про позицію Трампа щодо нищівних санкцій проти Росії

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Дональд Трамп може вже найближчим часом підтримати нові санкції проти Росії. На зміну його позиції щодо Путіна вплинула низка важливих факторів.

Громадський діяч, член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, що відступати від санкцій далі нікуди – з кількох причин. Дональд Трамп, натхненний ударами по ядерних центрах Ірану, приїхав на саміт у Гаазі 24 – 25 червня.

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Що може вплинути на рішення Трампа

На саміті Трамп досяг успіху в тому, що всі країни НАТО погодилися до 2035 року виділяти 5% ВВП на власну оборонну промисловість.

Це колосальний прорив. Із часів Рональда Рейгана кожен президент США намагався зробити щось в цьому напрямі, але безрезультатно. А Трампу вдалося,

– сказав Борис Пінкус.

Він додав, що Трамп також поспілкувався із Володимиром Зеленським – ця розмова стала продовженням конструктивного діалогу, розпочатого під час їхньої зустрічі у Ватикані. Це мало відчутний вплив на подальший розвиток подій. Трамп публічно пообіцяв Зеленському докласти зусиль, щоб забезпечити Україну системами ППО Patriot.

"І, звичайно, трагедія, яка знову спіткала Україну в ніч на 29 червня, коли Росія атакувала країну понад 600 дронами й ракетами, також мала значення. Про це, без сумніву, доповіли Трампу. Так само, як і про погрози з вуст Дмитра Медведєва та заяву Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі про те, що їм потрібна вся Україна", – зазначив Пінкус.

Трамп готовий дати хід санкціям проти Росії

Він також нагадав, що Трамп раніше вже заявляв: Путін "водить його за ніс". І тепер усе, що накопичилося, стало для Трампа поштовхом до переосмислення. Особливо значущою, за словами Пінкуса, є його обіцянка сенаторові Ліндсі Грему – підтримати ухвалення закону про жорсткі санкції проти Росії. Це може відбутися вже найближчим часом.

У Гаазі Трамп також пообіцяв провести телефонну розмову з Путіним буквально наступного тижня. Проте минуло вже понад тиждень – і жодних дзвінків з боку Трампа не було. Пінкус припустив, що ця розмова, ймовірно, найближчим часом не відбудеться. Але навіть якщо вона й матиме місце, то буде зовсім іншою, ніж тією, яку Трамп планував, перебуваючи в Гаазі.

Нові обставини не на користь Путіна. І тепер Трамп, найімовірніше, говоритиме з позиції сили, демонструючи свої переваги. А головний його аргумент – це санкції. По-друге, він уже відкрито заявляє про намір допомагати Україні.