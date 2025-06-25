Рішення лежать на столі: у Трампа є два сценарії щодо розв'язання війни в України

Дональд Трамп під час загострення ситуації на Близькому Сході віддалився від подій в Україні. Проте його візит на саміт НАТО в Гаагу та імовірна зустріч з Володимиром Зеленським мають повернути війну в Україні в порядок денний для США.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, на яких питаннях Україна має сконцентрувати увагу Дональда Трампа, щоб США доклали зусиль щодо допомоги нашій державі та в посиленні тиску на Росію. Також президент США анонсував 24 червня, що, імовірно, проведе зустріч з Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Нідерландах.

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Чи буде мир через силу

Мусієнко наголосив, що існує два сценарії щодо розвитку подій довкола України з погляду США.

Трамп сьогодні є натхненним через врегулювання, як він вважає, ізраїльсько-іранського конфлікту. Перед цим йому вдалося запобігти великій війні Індії та Пакистану. Тому він намагатиметься просувати порядок денний щодо того, що Росія та Україна мають також якомога швидше укласти угоду і має бути мир,

– пояснив він.

Відповідно розвиток першого сценарію залежатиме від того, чи ця стратегія Трампа полягатиме в позиції мир через силу, як це відбулося у випадку Ізраїля. США втрутились у ситуацію на його боці і це допомогло примусити Іран до перемир'я.

В нашому випадку американські бомбардувальники B-2, на жаль, не полетять на Москву. Однак рішення, які можуть ухвалити Сполучені Штати, лежать на столі,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Насамперед, на його думку, це ухвалення рішення про продаж Україні американської зброї. Європейці готові профінансувати це, зокрема, відсотками від російських арештованих активів.

Також це запровадження жорстких санкцій проти Росії, йдеться про санкційний пакет республіканця Ліндсі Грема і демократа Річарда Блюменталя. Крім того, важливе питання встановлення граничної ціни на нафту.

"Це перший і оптимістичний для України сценарій", – підкреслив Мусієнко.

Можуть чинити опосередкований тиск

Другий сценарій передбачає те, що Трамп може зробити певний випад у бік Володимира Путіна як це було після зустрічі з президентом України Зеленським у Ватикані. Тоді президент США написав допис про те, що Путін його обманює.

Може бути щось подібне, але це закінчиться тим що, буде пришвидшено наступну зустріч делегацій України і Росії, наприклад, в Стамбулі.

Також можливе зволікання на кшталт того, як Трамп давав Росії паузу у два тижні, що перетворилися у чотири. Це дозволило росіянам затягувати процес.

У такий спосіб США можуть чинити на нашу країну опосередкований тиск. Вони, напевно, не припинять обмін розвідданими. Однак треба розуміти, що будь-яку паузу Путін сприймає як слабкість і заохочення до своєї терористичної діяльності, до ударів по Україні до ведення наступу,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Раніше Трамп говорив, що, мовляв, нехай ці двоє дітлахів, як він порівняв Росію та Україну, почубляться між собою, як діти в парку, і зрештою прийдуть до якогось рішення.

Тому президент США може обрати таку стратегію – чекати, поки "почубляться", і вже за результатами цього "чублення", можливо, восени, коли будуть несприятливі погодні умови і Росія виснажиться на фронті, можна буде говорити про припинення вогню.

До слова, на думку політика та дипломата Романа Безсмертного, шанси на зустріч Трампа та Зеленського під час саміту НАТО доволі великі. Водночас європейці, за його словами, підготували два варіанти дій. Або зустріч відбудеться і буде вирішено питання щодо продажу Україні озброєння, або вони проведуть індивідуальну роботу, спільно з Україною, з оточенням президента США щодо того, щоб його "переконати в цих діях".