Трамп набирає в команду затятих "яструбів": чи підтримуватимуть вони Україну

Після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп почав формувати команду, разом з якою прийде до Білого дому після 20 січня 2025 року, коли відбудеться його інавгурація. Вже відомі перші імена тих, хто обійматиме ключові посади у США і вливатиме, зокрема, і на відносини з Україною.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що наразі важко ідентифікувати, судячи з призначень Трампа, що він збирається робити щодо російсько-української війни. Проте можна припустити, що він не збирається робити.

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Планує зачищати кадри

"Трамп точно не збирається здавати позиції, бо призначає він "яструбів", які знані своєю жорсткою антиросійською риторикою і є послідовними у своїх вподобаннях, ідеологічних позиціях і принципах", – підкреслив він.

У тих прізвищах, які наразі озвучені, а зокрема, імовірного держсекретаря Марко Рубіо або радника з нацбезпеки Майка Волца, на думку Саакяна, жодної зради побачити не вдається, навіть якщо сильно захотіти.

Такі ризиковані постаті, як Вівек Рамасвамі або Ілон Маск, будуть займатися насамперед внутрішніми питаннями США, а саме кадровими чистками і контролем,

– наголосив політолог.

Трамп зараз намагається створити дублюючу вертикаль позаінституційного ручного керування. Він бере під контроль те, що називають Deep state ("Глибинну державу").

Також він вочевидь планує зачищати кадри чиновницького рівня, а не тільки політичного. Це буде така собі квазілюстрація, коли він буде встановлювати свою моновладу в позаінституційний спосіб.

Всі ключові виклики від Трампа перш за все внутрішньо американські. Щодо зовнішньої арени, то він, ймовірно, не збирається згортати роль Сполучених Штатів у світі.

Зверніть увагу! Трамп може запровадити нову посаду – спецпосланця для переговорів з Росією щодо закінчення війни в Україні. Одним з імовірних кандидатів на неї – дипломат, юрист і держслужбовець Брайан Хук.

В Європі вже налякалися його навіть більше ніж Владіміра Путіна, і в цьому також є позитивна користь. Європейські країни починають прокидатися і розв'язувати хронічні проблеми, які відкладали на безрік, і намагалися удавати, що їх не існує,

– відзначив Олег Саакян.

Для України це дуже важливо, тому що чим самодостатнішою і проактивнішою буде Європа на геополітичній мапі, тим більше підтримки і можливостей буде в України і міцнішими будуть її тили. Тому що Росія, як додав він, найбільший виклик для європейської безпеки, якому Європа не спромоглася дати раду.

До слова, політолог Ігор Рейтерович прокоментував можливе призначення на посаду міністра оборони ведучого Fox News Піта Гегсета. Він раніше не мав відношення до громадсько-політичної діяльності, однак має військовий досвід. На думку Рейтеровича, це "людина контроверсійних поглядів", і вона більше буде опікуватись реформами всередині американської армії, ніж, наприклад, взаємодією з Україною. Ці рішення ухвалюватиме Трамп та інші люди, а міністр оборони буде їх виконувати.