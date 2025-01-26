Трамп назвав можливу країну для свого першого закордонного візиту як президента США

Дональд Трамп припустив, куди може відбутися його перша закордонна поїздка протягом другого президентського терміну. На порядку денному два варіанти.

Про це повідомляє CNN, передає 24 Канал. Президент США обирає між Великою Британією та Саудівською Аравією.

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Куди планує навідатися Трамп

У суботу, 25 січня, на борту літака Air Force One Трамп розповів, що традиційно першою закордонною поїздкою була Великобританія.

Але минулого разу я їздив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову,

– сказав він.

Президент США також заявив, що планує поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин", і похвалив колегу за лідерство.

До слова, першим закордонним візитом Трампа на посаді президента США у 2017 році був Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії. Це сталося в межах 9-денного турне по 5 країнах Близького Сходу і Європи.

Нагадаємо, американський лідер закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. За його словами, це може допомогти швидше завершити війну Росії проти України.

На що міністр економіки королівства Фейсал Алібрагім відповів – його держава зосереджена на довгостроковій стабільності нафтового ринку, а не на короткострокових цінових змінах.