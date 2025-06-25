Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем": якою є атмосфера саміту НАТО перед зустріччю лідерів

У Гаазі проходить саміт НАТО. Він розпочав 24 червня 2025 року. Сьогодні, 25 червня, другий день події. Важливо, що члени Альянсу на полях саміту обговорюють і проблеми російсько-української війни.

Президент України вже другий день перебуває у Гаазі на саміті НАТО. Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що Володимир Зеленського найближчим часом зустрінеться із Дональдом Трампом.

Трамп висловився про Зеленського

Андріана Кучер зазначила, що менш ніж за годину лідер України та США зустрінуться на полях саміту НАТО. Це підтвердили обидві сторони.

Дональд Трамп дав коментарі журналістам щодо запланованої зустрічі із президентом України. Він сказав, що у Зеленського є певні труднощі, проте назвав українського лідера "хорошим хлопцем".

Ми обговорюватимемо Україну. Я багато говорив із Путіним і він насправді був дуже ввічливим. Ми й про це поговоримо. Я думаю, що прогрес є,

– підкреслив Трамп.

Напередодні Володимир Зеленський говорив, що планує під час зустрічі із лідером США підняти тему купівлі зброї для України від американських виробників. Ймовірно, за гроші європейців.

"В кулуарах лунають прогнози, що Зеленському, можливо, не вдасться отримати схвальну відповідь від Трампа на таке прохання. Шанси не надто високі, але вони все ж є. Все може залежати від доброго настрою американського президента, адже ми знаємо, що він непередбачуваний", – сказала ведуча 24 Каналу.

Крім того, під час спілкування із журналістами Трамп заявив, що все ще сподівається укласти угоду із російським диктатором.

Санкції проти Росії

Ведуча 24 Каналу зауважила, що держсекретар США Марко Рубіо на саміті НАТО буквально відхилив запит на запровадження жорстких економічних обмежень проти Росії.

Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх (Росію – 24 Канал) ще більше санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними розмовлятиме,

– сказав Рубіо.























