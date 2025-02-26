Колишній спецпредставник США з питань України сказав, чому Трамп назвав Зеленського "диктатором"

Останнім часом Дональд Трамп зробив низку скандальних заяв пов'язаних з Україною та Володимиром Зеленським. Він назвав президента нашої держави "диктатором". Причиною може бути дещо особисте.

Експосол США при НАТО та колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер розповів 24 Каналу, що Трамп поводить себе дуже мінливо та непередбачувано. Це розчаровує не лише українців, але й американців.

Дивіться також Подарунок Трампа диктаторам: як санкції США проти МКС вплинуть на Україну та чому Путін радіє

Трамп злий на Зеленського

Курт Волкер вважає, що останні гострі заяви Трампа щодо Зеленського з часом втратять свій негативний контекст.

Я все ще обережно оптимістичний. У перший тиждень на посаді Трамп чітко дав зрозуміти, що знає, як заставити Владіміра Путіна зупинити війну,

– сказав він.

Росія перебуває в ослабленій позиції. Це хороший знак.

Експосол США зауважив, що неприємні слова Трампа, мовляв, Україна розпочала війну, а президент Зеленський – "диктатор", прозвучали лише тому, що лідер США був розлючений. Ймовірно, мовиться про реакцію президента України на пропозицію Трампа щодо рідкісноземельних копалин чи на виступ Джей Ді Венса в Мюнхені.

Тому я думаю, що через це він просто був засмучений. Саме тому Трамп відповів такими заявами. Але, якщо ми пройдемо цей етап, справи повернуться на правильний шлях,

– припустив Курт Волкер.

Варто додати, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко застерігає, що Україні слід бути готовою до "турбулентності" у відносинах із США, оскільки риторика Трампа і його команди щодо Зеленського та України стає дедалі жорсткішою. Він наголошує, що наша держава повинна сподіватися передусім на власні сили, адже позиція міжнародних партнерів змінюється залежно від політичної ситуації.