Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл США на далекобійні удари по Росії
Дональд Трамп заявив, що може скасувати дозвіл для України на удари західною зброєю вглиб території Росії. Його надала адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг новообраного президента США у Палм-Біч у Флориді.
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Чому Трамп може скасувати дозвіл на удари вглиб Росії
Дональд Трамп зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена не повинна була дозволяти завдавати ударів углиб РФ.
Я не думаю, що їм потрібно було дозволяти удари ракетами на 300 кілометрів по Росії. Як на мене, це погано,
– заявив республіканець.
Він також вважає, що це рішення нібито втягнуло КНДР у війну проти України, зокрема північнокорейських солдатів. Водночас інформація про перекидання північних корейців у Росію з'явилася раніше, аніж США надали дозвіл на далекобійні удари по країні-агресорці.
"Це залучило північнокорейців… і всього за кілька тижнів до того, як я прийду в офіс. Навіщо було це робити, не питаючи мене? Так, я можу (скасувати рішення щодо ударів вглиб Росії західною зброєю, – 24 Канал)", – зазначив обраний президент Сполучених Штатів.
До слова, у Держдепі США офіційно підтвердили, що їхня держава надала Україні дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії 19 листопада. Інформація про подібні рішення з'явилася у ЗМІ кількома днями до цього.
Однією з причин, чому Сполучені Штати надали такий дозвіл, стало залучення з боку Росії північнокорейських військ для бойових дій в Курській області проти українських військ. Згодом дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю надали Велика Британія та Франція.