На Путіна чекає багато сюрпризів: чи є Трамп "маріонеткою" Кремля

Дональд Трамп хоч і провів розмову з Владіміром Путіним та нібито налагоджує "діалог" з Кремлем, проте він продовжує переслідувати інтереси виключно США. А у разі потреби він буде жорстко тиснути на Росію.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зазначивши, що президент США та його адміністрація дуже не передбачувальні у своїх висловлюваннях та діях. Також віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що угода щодо закінчення війни Росії проти України "шокує багатьох людей". Проте Трамп може змінити свою думку залежно від того, як будуть проходити переговори.

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Мають високий рівень непередбачуваності

Президент США ще під час своєї передвиборчої кампанії називав інструментом тиску на Росію обвал цін на нафту, що позначиться на економіці країни-агресорки. Наразі Трамп намагається реалізувати свою обіцянку. З цим він звертається до країн ОПЕК+, проте поки що, на думку опозиційного журналіста, це не дуже виходить.

Чутки про те, що Трамп – "маріонетка" Путіна дещо перебільшені. Він переслідує американські інтереси. Росії не варто чекати дуже приємних речей від Трампа,

– зауважив він.

Проте очевидно, що Трамп буде тиснути на Росію. Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю заявив, якщо у переговорах щось піде не так, то США можуть ввести війська в Україну.

Це нові слова, які ніхто не очікував почути, тим більш від Венса, адже він був головним противником України. Тому нова адміністрація Білого дому ще може зробити багато сюрпризів, вона має високий рівень непередбачуваності,

– підкреслив Ігор Яковенко.

Водночас Трамп раніше наголошував, що американських військ в Україні не буде. А Венс сказав, якщо що – введемо. Все це характеризує і президента США, і членів його команди. Тому, на думку опозиціонера, на їхні слова треба звертати уваги, але й не надавати їм сакрального значення.

Нагадаємо, що в публікації видання The Wall Street Journal зазначалось, що віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю сказав, що Вашингтон може запровадити проти Москви санкції та, імовірно, відправити американських військових в Україну. Це може статися, якщо Путін відмовиться укладати угоду, що гарантуватиме безпеку Києва.

Однак пізніше віцепрезидент спростував ці слова, які були неправильно трактовані. Він зазначив, що "американські війська ніколи не мають наражатися на небезпеку, якщо це не сприяє американським інтересам і безпеці".