Якщо Трамп не завершить війну за 24 години: що станеться далі

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп неодноразово обіцяв, що у разі перемоги на виборах завершить війну в Україні за 24 години. Однак поки що він не розкрив деталей, як збирається це зробити.

Колишній посадовець Держдепу Девід Тафурі сказав 24 Каналу, що доведеться робити Трампу, якщо він не зможе завершити війну. До слова, план Трампа не деталізований і не має підтвердження.

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Як діятиме Трамп, якщо його план не спрацює

На думку колишнього посадовця Держдепу, найімовірніше, Дональд Трамп разом з Владіміром Путіним придумає якийсь план. Навряд чи на це погодиться Володимир Зеленський, адже домовитися з диктатором неможливо. До того ж те, чого хоче диктатор є порушенням міжнародного права та прав людини.

Тоді президенту Трампу доведеться вирішити, чи збирається він продовжувати військову допомогу Україні, чи відмовитися він від своїх негативних коментарів,

– зазначив Тафурі.

За його словами, більшість людей у США підтримують Україну. Згідно з опитуваннями, більшість американців хочуть, щоб Сполучені Штати продовжували допомагати Україні.

Більшість громадян Сполучених Штатів стурбовані поведінкою Росії й тим, що авторитарний диктатор Путін, якщо переможе в Україні, найімовірніше, нападе на іншу країну й це загрожуватиме безпеці США. Втім, є питання щодо того, чи буде Трамп реагувати на погляди й почуття американського народу.

Зверніть увагу! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн вважає, що команда Трампа взагалі не має конкретного плану щодо війни в Україні.