Дмитро Пєсков назвав заяву Трампа про завершення війни “перебільшенням”. Кремль зауважив, що будь-яка ініціатива на досягнення миру буде кращою за продовження конфлікту.

У Кремлі прокоментували неодноразові заяви Дональда Трампа про його здатність завершити війну в Україні за 24 години. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про реакцію Кремля на заяви Трампа про завершення війни

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії, відзначив, що слова обраного президента США були гіперболізовані.

Зрозуміло, це було певного роду перебільшення, коли він говорив про те, що зробить це за ніч,

– сказав Пєсков.

Він підкреслив, що, хоча Трамп міг мати на увазі мирний процес, його обіцянки не відповідають реаліям.

Зверніть увагу! Пєсков також заявив, що якщо нова адміністрація США буде орієнтуватися на мир, а не на продовження конфлікту, це стане кращим варіантом у порівнянні з попередньою політикою Вашингтона.

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