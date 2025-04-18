У Трампа відбувається злам політичної свідомості, – політолог про шанси для України

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо зусилля зупинити війну в Україні не призведуть до бажаного результату найближчими днями, то він поінформує президента Трампа, що переговори перестали бути "життєздатним варіантом" для досягнення миру.

Реагувати на такі заяви українцям треба спокійно. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Олег Саакян, зазначивши, що Рубіо – це чи не єдиний голос здорового глузду в оточенні американського президента. Це системний політик, який протидіяв Росії.

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Перед Трампом постав непростий вибір

Рубіо робить те, що наразі можливо і необхідно в тих складних умовах, які склалися в США. Політолог пояснив, що світ має сьогодні справу з цілим світоглядом Трампа, який є абсолютно нерелевантний ситуації за вікном.

Лідер Сполучених Штатів намагається натягнути власні уявлення на глобус світової політики й спростити її до рівня зрозумілих йому механізмів: поторгуватися; пошантажувати; взяти щось знаскоку, блефуючи,

– озвучив Саакян.

Все це не дало бажаних результатів ні з Канадою, ні з Мексикою, ні з Європою, ні з Китаєм, ні с Росією, ні на Близькому Сході. Спецпредставник американського президента, Віткофф, є продовженням позиції Трампа, він мислить з ним однаково на відміну від віцепрезидента США Венса, який підлаштовується та говорить Трампу те, що той хоче почути.

Зараз Трамп, як зауважив політолог, стоїть перед складним вибором: чи змінити свої підходи й визнати, що вони були провальними (хай і не публічно), чи надалі намагатися імітувати, що все чудово і всі країни вишикуються в рядок, аби домовлятися зі США, а Росія буцімто поважає Сполучені Штати й піде на поступки, якщо не зараз, то пізніше.

Оточення президента США і сам Трамп змінюють поведінку

Що сподівалися робити США стосовно України та Європи у контексті російсько-української війни? Ігнорувати і поставити перед фактом. Вони говорили про Україну без України й про Європу без Європи.

Тепер же бачимо, що Рубіо і Віткофф (а вони з різних умовних таборів) летять в Європу, щоб розмовляти з приводу війни в Україні та ширших питань, пов'язаних з цим. Тим самим відбувається визнання суб'єктності Європи,

– підкреслив Саакян.

Політолог звернув увагу і на те, що під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" (11 квітня) очільник Пентагону Гегсет взяв в ньому участь, хоча раніше США гучно гримнули дверима і покинули його.

"Варто звернути увагу і на заяви Трампа, він вже говорить, що розв'язав війну Путін, але звісно урівноважує це висловлюваннями про те, що Байден і Зеленський в цьому винні. У Трампа відбувається злам зовнішньої політики", – зазначив Саакян.

Чи дійсно Трамп розвернеться в інший бік і Рубіо та його підхід візьме гору, чи залишатиметься підхід Венса-Віткоффа – поки що це інтрига. Рубіо, як підсумував політолог, намагається збалансувати ситуацію, не торпедувати зусилля Трампа, але з іншого боку вже створювати середовище, в яке Трамп прийде за декілька тижнів.

Він посилює риторику з приводу Росії, говорить, що вона не хоче миру, що в неї залишилися дні, що тоді США взагалі вийдуть з переговорів. Одночасно з цим нічого поганого не говорить про Україну, але звісно не заявляє, що буде їй допомагати. Ще, як пояснив Саакян, ситуація для цього не визріла, а Рубіо діє в полі можливого.