Путін намагається розсварити Європу та США: чи зробив Трамп йому пас

Дональд Трамп перепостив лестиву до президента США заяву Владіміра Путіна, в якій йшлося про те, що Європа нібито "встане біля ніг хазяїна". Трамп це зробив, імовірно, переслідуючи декілька цілей.

Таку думку висловив 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що, можливо, Трамп зробив публікацію заяви Путіна з певним умислом. І цей його жест, імовірно, призведе до певного результату.

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Путін знає особливості характеру Трампа

Трамп у своєму акаунті в соцмережі перепостив публікацію, в якій процитовані слова Путіна. Очільник Кремля наголошує, що в Європі "Трамп із його характером, його наполегливістю наведе там лад досить швидко". Путін цинічно припустив, що "всі вони (в Європі – 24 Канал) будуть стояти біля ніг господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком".

Президент США, не залишив жодних коментарів щодо висловлювання Путіна. Проте, за словами Желіховського, можна тільки припускати його наміри.

Очевидно те, що говорить російський диктатор – нісенітниця. Країни Європи не є підданими США, вони – рівні партнери з рівними можливостями,

– наголосив він.

Якщо Путін сподівається у такий спосіб розсварити Європу та США, йому це, як зауважив експерт-міжнародник, не вдасться. Навпаки це може стати сигналом для наших американських та європейських партнерів ще більше налагоджувати трансатлантичні зв'язки.

Він висловив декілька версій, навіщо Трампу було потрібно перепощувати слова Путіна.

Насамперед особливості характеру Трампа такі, що він полюбляє лестощі, адже він є нарцисичною та егоцентричною особою. І очільник Кремля це розуміє.

Путін лестить американському президенту і сподівається, що той укладе з ним угоду, яка буде вигідна саме Росії,

– зазначив він.

Зверніть увагу! На думку експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенка, лестощі Путіна на адресу Трампа розраховані на те, щоб Росія мала можливість "проштовхнути пріоритети", які їй вигідні.

Також не можна виключати, на думку Желіховського, що Трамп хотів показати європейським партнерам, що він або готовий запроваджувати мита, або відійти від європейських справ, або робить попередження, щоб досягти більшого для США у відносинах з країнами Європи.

Крім того, це може бути пас Путіну, за словами кандидата політичних наук. Очільник Кремля розхвалює Трампа і той готовий поширити лестивий пост. Проте, Путін повинен мати на увазі, що президент США робить йому авансом такий реверанс. Мовляв, Трамп готовий вивести Росію з ізоляції і готовий домовлятися, але якщо це матиме певний результат.

Можливо Трамп на тлі його телефонної розмови з Путіним, натякає на можливість вибудовувати нові відносини, які можуть лягти в основу подальшої співпраці. Однак насамперед потрібно завершити гарячу фазу війни в Україні,

– сказав Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, що Трамп заявив про досягнення "величезного прогресу за останній тиждень" переговорах щодо завершення війни України та Росії. За словами президента у США були контакти з українською стороною, а також з росіянами.