Не закохуйтеся у його рішення: 3 причини, які змусили Трампа змінити риторику щодо України

Колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово критикував Україну та робив проросійські заяви, продовжує грати у політичну гру. Після голосування за допомогу Україні, він публічно підтримав та похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона.

Трамп завжди був поганим стратегом, але в деяких моментах геніальний ситуативник. Що ж спонукало кандидата у президенти США доволі різко змінити позицію 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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"Закохуватися в рішення Трампа не варто. Він як флюгер, куди вітер подує, туди й змінюватиме свою позицію", – наголосив Рейтерович.

Є 3 моменти

Ексочільник Білого дому відчуває, як змінюється настрій в короткотерміновій перспективі. Останнім часом у Сполучених Штатах Америки посилився настрій у контексті України. Війна у нашій країні знову з'явилася в п'ятірці питань, які важливі для американців.

А взагалі, питання американського лідерства та демократії для багатьох американців відіграє певну роль. Тому Трамп прекрасно вхопив цей тренд і вирішив бути на боці тих, хто буде його позитивно реалізовувати,

– зазначив політолог.

До того ж у Трампа вже не така гарна ситуація з рейтингами. Раніше експрезидент США на 5% випереджав Джозефа Байдена, але тепер вони йдуть ніздря в ніздрю. Надалі ситуація буде змінюватися, судячи з усього, не дуже позитивно для Трампа.

Частині американців не дуже подобалася невизначеність кандидата в президенти США щодо Росії або звинувачення в тому, що Трамп мало не агент Кремля.

Третій момент – утилітарний,

– зауважив Рейтерович.

У екслідера США розкол всередині партії. Частина виборців Республіканської партії голосувала на праймері за Ніккі Гейлі. Вони підтримували класичний республіканізм у тому розумінні, що активна проактивна зовнішня політика – це політика інтернаціонального демократизму, про яку ще говорив Джордж Буш молодший.

Колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі була головною конкуренткою Трампа у боротьбі за висування в кандидати від Республіканської партії на виборах президента США у 2024 році.

Він фактично вигадав цей термін, коли Сполучені Штати ведуть за собою, виступають лідером, об'єднують, відстоюють демократію тощо. Виборці Гейлі хотіли чіткого позиціювання.

"У неї воно було, а у Трампа – ні. Тож йому треба боротися за виборців, тому що вони не те що прийдуть й проголосують за Байдена – ні, але вони просто не прийдуть на вибори й це для нього буде поганою історією. Тому Трамп змінив свої підходи, погодив все це з Джонсоном", – додав політолог.

Позиція Трампа щодо України