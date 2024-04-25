Не закохуйтеся у його рішення: 3 причини, які змусили Трампа змінити риторику щодо України
Колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово критикував Україну та робив проросійські заяви, продовжує грати у політичну гру. Після голосування за допомогу Україні, він публічно підтримав та похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона.
Трамп завжди був поганим стратегом, але в деяких моментах геніальний ситуативник. Що ж спонукало кандидата у президенти США доволі різко змінити позицію 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.
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"Закохуватися в рішення Трампа не варто. Він як флюгер, куди вітер подує, туди й змінюватиме свою позицію", – наголосив Рейтерович.
Є 3 моменти
Ексочільник Білого дому відчуває, як змінюється настрій в короткотерміновій перспективі. Останнім часом у Сполучених Штатах Америки посилився настрій у контексті України. Війна у нашій країні знову з'явилася в п'ятірці питань, які важливі для американців.
А взагалі, питання американського лідерства та демократії для багатьох американців відіграє певну роль. Тому Трамп прекрасно вхопив цей тренд і вирішив бути на боці тих, хто буде його позитивно реалізовувати,
– зазначив політолог.
До того ж у Трампа вже не така гарна ситуація з рейтингами. Раніше експрезидент США на 5% випереджав Джозефа Байдена, але тепер вони йдуть ніздря в ніздрю. Надалі ситуація буде змінюватися, судячи з усього, не дуже позитивно для Трампа.
Частині американців не дуже подобалася невизначеність кандидата в президенти США щодо Росії або звинувачення в тому, що Трамп мало не агент Кремля.
Третій момент – утилітарний,
– зауважив Рейтерович.
У екслідера США розкол всередині партії. Частина виборців Республіканської партії голосувала на праймері за Ніккі Гейлі. Вони підтримували класичний республіканізм у тому розумінні, що активна проактивна зовнішня політика – це політика інтернаціонального демократизму, про яку ще говорив Джордж Буш молодший.
Він фактично вигадав цей термін, коли Сполучені Штати ведуть за собою, виступають лідером, об'єднують, відстоюють демократію тощо. Виборці Гейлі хотіли чіткого позиціювання.
"У неї воно було, а у Трампа – ні. Тож йому треба боротися за виборців, тому що вони не те що прийдуть й проголосують за Байдена – ні, але вони просто не прийдуть на вибори й це для нього буде поганою історією. Тому Трамп змінив свої підходи, погодив все це з Джонсоном", – додав політолог.
Позиція Трампа щодо України
- Колишній президент США тривалий час виступав проти виділення допомоги Україні. Проте нещодавно політик вперше заговорив, що допомога Україні є важливою для США. За його словами, Вашингтон зацікавлений у посиленні нашої держави, хоч вже більше вкладає в Україну, ніж Європа.
- Варто зазначити, що це сталося наступного дня після приватної вечері із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польський лідер згодом назвав зустріч, яка тривала близько 2,5 годин, дружньою.
- Проте не так давно, Трамп, який марить поверненням у президентське крісло, заявив, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, за умови якщо його вдруге оберуть лідером США.