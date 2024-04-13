"Не подарунок, а позика": Трамп підтримав надання фінансової допомоги Україні, але з умовою

Експрезидент США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заявив, що не проти надання допомоги Україні. Однак є нюанс – він наголошує, що це має бути позика, а не "подарунок".

Трамп наголосив, що США продовжують "роздавати подарунки на мільярди доларів". Ба більше, він заявив, що Європа повинна бути активнішою, адже її "це стосується набагато більше", аніж США.

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Трамп не проти допомоги, але є нюанс

У п'ятницю, 12 квітня, спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Після цієї зустрічі він поїхав до Трампа на віллу Мар-а-Лаго.

Після зустрічі зі спікером Палати представників колишній президент США заявив, що не проти надання допомоги Україні. Втім, вона має виділятися не як "подарунок", а як позика.

Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди й мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас,

– заявив Трамп.

Варто додати, що Трамп місяцями висловлювався проти надання допомоги від США. Він аргументував це тим, що це "не має життєво важливих інтересів США", а також наголошував, що це питання має лягти на Європу. Такі тези Трампа впливають на республіканців у Конгресі, а тому у США не можуть й досі ухвалити рішення щодо додаткового фінансування та підтримки України.

Після такої заяви Трампа про позику демократи в обох палатах Конгресу заявили, що готові говорити про допомогу України. Зокрема, вони зауважили, якщо позика допоможе вийти з глухого кута, то вони готові її підтримати. Хоча, цей варіант вони схвалюють найменше.

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