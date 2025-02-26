Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде у п'ятницю до Вашингтона

Лідер США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приїде в пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтон.

Про це очільник Сполучених Штатів заявив під час своєї пресконференції, повідомляє 24 Канал.

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Трамп підтвердив візит Зеленського у Вашингтон

Дональд Трамп зазначив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України.

За його словами, під час цього візиту вони підпишуть угоду про рідкісноземельні корисні копалини. Трамп наголосив, що це буде "дуже велика угода".

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Нагадаємо, що раніше вдень 26 лютого під час брифінгу Зеленський не підтверджував, що буде летіти у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Проте зазначав, що йому запропонували відвідати США для зустрічі із вищим керівництвом країни.

"Офіси працюють (над візитом Зеленського в США – 24 Канал), який буде формат, коли. Там робоча дата є, те, що президент Сполучених Штатів Америки сказав. Офіси на зв'язку", – казав президент.

Зеленський також зауважив, що дуже хоче здійснити візит до США. Зокрема, український лідер заявив, що для нього важливо почути від США про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не буде зупинена".

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Додамо, що Володимир Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена "рамкова угода" щодо копалин, яка не потребує ратифікації. Президент повідомив, що кінцевий варіант угоди щодо копалин дуже непогано оцінюють урядовці. Зеленський зауважив, що на власні очі ще не бачив кінцевого варіанту угоди, але планує попрацювати над нею згодом.

Він зауважив, що зараз умови угоди звучать непогано, і все це – завдяки плідній роботі української та американської команд. Зеленський також наголосив, що найголовніше – за новими умовами угоди Україна не є боржником.