Як Трамп планує схилити Україну та Росію до перемовин, якщо виграє на виборах

Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах США планує тиснути на Україну та Росію, аби змусити їх почати перемовини щодо закінчення війни.

Із посиланням на джерела радники Трампа обговорювали імовірність змусити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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Один із радників Трампа порадив, що якщо пригрозити Україні зупиненням військової допомоги, може сприйяти тому, що Київ зрештою погодиться на перемовини.

Радники Ларрі Кудлоу і Роберт О'Брайен також публічно закликали до посилення санкцій проти російського Центрального банку, щоб вплинути на Путіна.

Наразі жодних перемовин немає

Видання наголошує, що наразі люди Трампа не ведуть переговорів з російськими чи українськими посередниками — частково тому, що це суперечило б закону США, який забороняє приватним структурам вести переговори від імені уряду.

Зауважимо, що раніше Трамп неодноразово заявляв, що "швидко завершить" війну в Україні. Зокрема, він закликав припинити надавати грошову допомогу іншим державам, зокрема Україні.

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