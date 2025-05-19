Трамп подзвонить і Зеленському після розмови з Путіним, – Білий дім
- Трамп планує зателефонувати Зеленському після розмови з Путіним 19 травня.
- Прессекретарка Білого дому зазначила, що будуть публічні заяви США за результатами розмов.
Уже ввечері 19 травня Дональд Трамп має поговорити з Путіним. Після цієї розмови президент США зателефонує і Володимиру Зеленському.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Коли Трамп зателефонує Зеленському сьогодні
Точний час не відомий. Імовірно, це відбудеться одразу після розмови Трампа з Путіним.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила: Трамп зателефонує Володимиру Зеленському після розмови з Путіним. Також вона пообіцяла публічні заяви за результатами обох дзвінків – їх або зробить сам Трамп, або зачитає Лівітт.
"Я думаю, що можу підсумувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами – Америка понад усе. А це означає, що американський народ і американські платники податків на першому місці. І саме тому президент рухається так швидко, як тільки може, і працює понаднормово, щоб покласти край цим конфліктам як в Ізраїлі, так і в Газі, а також російсько-українській війні", – сказала прессекретарка.
Що кажуть у світі про розмову Трампа з Путіним і Зеленським
Михайло Подоляк вважає, що цими дзвінками "буде розпочато певний процес, який призведе до справжніх мирних переговорів".
Західні журналісти вказують на небезпеку того, що Трамп і Путін можуть домовитися за спиною України.
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