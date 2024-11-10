Трамп провів телефонну розмову з Путіним, – WP

Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Головною темою обговорення стала війна в Україні.

Це була перша розмова політиків після перемоги Трампа на виборах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Трамп провів розмову з Путіним

Новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним. Виявляється, вона відбулася ще у четвер, 7 листопада, проте відомо про неї стало лише зараз.

Джерела видання також розповіли деталі телефонної розмови між Трампом та Путіним. Так, під час дзвінка, який новообраний президент США зробив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не ескалувати війну в Україні й нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Також під час розмови Трамп та Путін обговорили мету миру на європейському континенті. Як додають джерела The Washington Post, республіканець також висловив зацікавленість у майбутніх розмовах, щоб обговорити "швидке закінчення війни в Україні".

У ЗМІ зауважують, що дзвінок, про який раніше не повідомлялося у мережі, стався на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить бурхливу дипломатичну дошку союзників і противників США після своєї рішучої перемоги на виборах.

Довідка. Після виборів Трамп вже мав телефонні розмови з близько 70 світовими лідерами, серед яких – президент України Володимир Зеленський.

Журналісти WP, посилаючись на власні джерела, додають, що уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не виступав проти проведення розмови. Співрозмовники видання додали, що українські чиновники "вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного закінчення війни".

Варто зауважити, що у Кремлі спочатку доволі стримано і холодно відреагували на перемогу Дональда Трампа на виборах. Речник Путіна Дмітрій Пєсков 6 листопада заявляв, що наразі відносини Москви та Вашингтона перебувають на нижчій в історії точці. Втім, він додав, що подальша доля, буде залежати від керівництва США.

Вже 7 листопада у Кремлі різко змінили риторику. Так, Путін привітав Трампа з перемогою та почав його усіляко вихваляти. Зокрема, російський диктатор "вражений поведінкою новообраного американського лідера під час замахів на нього", й ба більше – назвав республіканця "відважною людиною". Тоді ж Путін заявив, що готовий до контактів з Трампом.

Того ж дня, 7 листопада, Трамп також висловився щодо можливих контактів з Путіним. За кілька годин після публічної заяви Путіна республіканець заявив, що не виключає можливості провести розмову з президентом Росії.