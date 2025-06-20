Так само як і Путін: ексглава МЗС сказав, чого боїться Трамп

Путін і Трамп – це психотипи одного рівня, вони бачать себе вершителями доль всього світу. Вони обидва працюють в напрямку того, щоб те, що створювалось десятиліттями, зникло. Хочуть вони, щоб зникли правила.

Про це в етері 24 Каналу наголосив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко, зазначивши, що лідер США ненавидить всі міжнародні структури (СОТ, ООН, НАТО) як раз через те, що там встановлені правила.

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Лідер Штатів побоюється перетнути межу

Трамп і Путін одночасно кожен зі свого боку не хочуть мати правила. Вони, як підкреслив дипломат, прагнуть встановлювати власні.

"Так само як і Путін, Трамп боїться за своє життя. Він боїться, що якщо почнеться щось на зразок ядерного конфлікту, то він може перерости в глобальний, що буде справжньою катастрофою. Ніхто ж не хоче, щоб один маленький крок перетворився у довгу дорогу, де переможців не буде, в ядерній війні перемогти неможливо", – озвучив Огризко.

Якщо говорити про ситуацію з Ізраїлем, Трамп спочатку почав у традиційній для себе манері кричати в бік Ірану про "негайно", "повну капітуляцію", погрожувати рішучими діями. Він стягував авіацію, однак ударів з боку США немає.

Чому? Бо, як зауважив Огризко, американський президент розуміє, що це вже буде перехід за межу, за якою почнуться невідворотні процеси.

"Він не знає, чи є в Ірану ядерна бомба і що він буде робити. Тому зараз можна пограти м'язами, зробити декілька заяв, але в певну мить сказати, що аятола його друг і він з ним завжди знаходив спільну мову. Він може виставити ультиматум до завтра, а потім продовжити його на 90 днів, бо треба укласти "прекрасну угоду", – озвучив дипломат.

Трамп і Путін нехтують базою безпеки

Ексміністр закордонних справ нагадав вислів Путіна про кордони Росії, коли той сказав, що вони "ніде не закінчуються". Сьогодні увесь світовий порядок побудований на принципі непорушності кордонів. Вони проведені та зафіксовані, підписані главами держав Європи й США. Це база безпеки.

Одночасно з цим очільник Кремля своїми заявами доводить, що ця база йому абсолютно не потрібна. Трамп своєю чергою заявляє, що він хоче забрати Гренландію, Канаду. Для нього немає поняття, що Канада – це суверенна держава, яка має кордони, свій уряд, парламент, короля.

Але йому це все байдуже, він не хоче це приймати, тому що уявляє собі, що може встановлювати власні правила, відмінні від тих, які вже є. В цьому і Трамп, і Путін – брати-близнюки,

– вважає Огризко.

Зі слів дипломата, вони обидва хочуть зруйнувати всю післявоєнну систему безпеки. Тому між США і Європою сьогодні нема спільної думки, бо в них розходяться базові підходи.