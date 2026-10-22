Трамп хоче здати Україну Путіну, але в Конгресі готують контрудар: що задумали республіканці

Громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розкритикував візит спецпосланця Стіва Віткоффа до Владіміра Путіна. За його словами, після виборів конгресмени-республіканці готові відкрито виступити проти поступок Росії та законодавчо закріпити жорсткі санкції.

Дональд Трамп намагається домовитися з Кремлем, але його поступки Росії дедалі більше дратують навіть частину республіканців. Поки Білий дім тисне на Київ через військову допомогу та намагається просувати мирну угоду, у Конгресі шукають способи обмежити вплив президента на рішення щодо України.

Громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в ексклюзивній розмові для 24 Каналу пояснив, чому слова посланця Трампа Стіва Віткоффа про "гуманізм" Путіна викликали обурення, коли республіканці можуть відкрито виступити проти президента та як Конгрес намагається заблокувати поступки Кремлю. Також він розповів, чому плани Трампа щодо мирної угоди можуть зіткнутися з інтересами Китаю.

"Гуманіст" Путін та дипломатичний провал команди Трампа

Візит спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга та його заяви про "гуманізм" Владіміра Путіна викликали обурення навіть серед американських консерваторів.

Призначення на такі делікатні дипломатичні місії людей без відповідного досвіду, які керуються виключно бізнес-інтересами, є серйозною прогалиною в роботі виконавчої влади США. Називати гуманістом диктатора, на совісті якого сотні тисяч життів, є принизливим для Америки, наголосив Пінкус.

Ба більше, спроби Трампа видати звільнення американського заручника за дипломатичну перемогу є маніпуляцією, адже Росія роками використовує тактику КДБ із захоплення іноземців саме для подальшого політичного торгу.

Зовнішня політика нинішньої адміністрації зазнає краху не лише на європейському напрямку. За останні роки США втратили позиції на Близькому Сході, де Вашингтон не може ефективно протистояти навіть угрупованням хуситів, які атакують американських союзників.

Тим часом Іран не лише відновив свою військову промисловість, але й нарощує виробництво балістичних ракет та дронів, які продовжують летіти на українські міста. Усе це свідчить про відсутність стратегічного бачення та готовність іти на невиправдані поступки диктаторським режимам.

Повна розмова з Борисом Пінкусом: дивитись відео

Чому республіканці мовчать зараз, але діятимуть пізніше?

Незважаючи на публічну лояльність до Трампа, всередині Республіканської партії зріє серйозне невдоволення його зовнішньополітичним курсом. Показовим є той факт, що на з'їзді партії в Техасі 52 республіканці відмовилися бути присутніми, дистанціюючись від свого лідера.

Багато кандидатів прибирають ім'я та портрети Трампа зі своїх передвиборчих матеріалів, оскільки розуміють, що 66% американців підтримують неухильну допомогу Україні до її перемоги.

Головна причина нинішнього мовчання конгресменів – наближення виборів. У США долю політичних перегонів часто вирішують незалежні виборці (близько 34 мільйонів осіб).

Якби республіканці зараз відкрито заявили про розкол у партії та виступили проти свого президента, незалежні виборці могли б відвернутися від них через внутрішній хаос. Однак ситуація кардинально зміниться після 9 листопада, коли Конгрес повернеться до роботи. Законодавцям більше не буде чого втрачати, і вони зможуть відкрито протистояти спробам здати інтереси України, розповів політик.

Законодавчий запобіжник проти капітуляції та шантаж зброєю

У Конгресі вже триває підготовка до блокування можливих поступок Росії. Зокрема, конгресмен Браян Фіцпатрік ініціював новий законопроєкт, названий "законом Рейгана", який базується на концепції "миру через силу". Документ уже зібрав понад 200 підписів із необхідних 218 у нижній палаті.

Крім того, Конгрес має інструменти для тиску на адміністрацію через санкційну політику. Драконівські санкції проти Росії, які Трамп наразі гальмує, можуть бути відшліфовані та впроваджені шляхом ухвалення додаткового закону із чітко вказаною датою імплементації. Це позбавить Білий дім можливості маніпулювати часом їх введення та унеможливить одноосібну здачу України.

Наразі ж команда Трампа використовує військову допомогу як важіль тиску на Київ. Затримка постачання систем Patriot за програмою PDA (на яку виділено 6,7 мільярда доларів) та маніпуляції зі Starlink є цілеспрямованими діями Білого дому, щоб змусити українську владу піти на територіальні поступки.

Ілюзія угоди в Маямі та фактор Китаю

Інформація про те, що Дональд Трамп планує організувати підписання мирної угоди між Україною та Росією на саміті G20 у Маямі, виглядає як спроба задовольнити власне его, а не вирішити конфлікт.

Будь-які домовленості, що передбачають територіальні поступки або відмову від гарантій безпеки для України, є неприйнятними. Київ чітко окреслив свої умови: можливе заморожування по лінії фронту лише за умови надання дієвих гарантій безпеки від Заходу, щоб унеможливити подальшу агресію.

У цій геополітичній грі окрему роль відіграє Китай. Сі Цзіньпін не зацікавлений у швидкому завершенні війни, оскільки йому вигідно спостерігати за тим, як Росія виснажується і перетворюється на китайського васала.

Водночас Пекін використовує слабкість адміністрації Трампа для посилення власних позицій. Китайський лідер прагне побачити крах зовнішньої політики США, щоб згодом диктувати свої економічні умови. Тому сподівання на те, що Вашингтон, Пекін та Москва зможуть вирішити долю України без її участі, є абсолютно безпідставними.