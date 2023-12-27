Побажав гнити у пеклі разом "зі своєю Україною і Росією": Трамп оскандалився посланням на Різдво

45 президент США Дональд Трамп звернувся із своїм різдвяним посланням. Трамп написав образи на адресу чинного призидента США Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта, а також згадав у своєму зверненні і Україну.

Дональд Трамп у своєму різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.

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"Різдвяне привітання" Трампа

У своєму пості разом із побажанням щасливого Різдва Трамп написав образи на адресу президента Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього він назвав "божевільним" та "неконтрольованим".

Сміт розслідує одну із чотирьох кримінальних справ, висунутих проти Трампа, а саме – про неправомірне поводження із державними таємницями після того, як той залишив Білий дім. Всього проти Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення, жодне з яких він не визнає.

Різдвяне послання Трампа – це ще одне сповнене образи висловлювання, яким він намагається покласти відповідальність за всі можливі проблеми на "головорізів" у країні, під якими він, ймовірно, має на увазі своїх політичних опонентів у демократичній (і деяких у республіканській) партії,

– зазначив професор Університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя.

За його словами, посилання на російсько-українську війну разом із численними внутрішніми проблемами також означає, що війна є певним чином результатом американської політики, – твердження, яке сильно повторює тези російської пропаганди.

Натомість виконавчий директор Інституту Джорджа Буша та колишній високопосадовець Держдепу Девид Креймер каже, що важко зрозуміти, що хотів сказати Трамп своїм "Різдвяним побажанням", і що українцям і без того є про що хвилюватися. Він порадив не додавати висловлювання Дональда Трампа до цього списку.

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