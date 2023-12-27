Побажав гнити у пеклі разом "зі своєю Україною і Росією": Трамп оскандалився посланням на Різдво
Джерело:"Голос Америки"
45 президент США Дональд Трамп звернувся із своїм різдвяним посланням. Трамп написав образи на адресу чинного призидента США Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта, а також згадав у своєму зверненні і Україну.
Дональд Трамп у своєму різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.
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"Різдвяне привітання" Трампа
У своєму пості разом із побажанням щасливого Різдва Трамп написав образи на адресу президента Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього він назвав "божевільним" та "неконтрольованим".Довідка! Сміт розслідує одну із чотирьох кримінальних справ, висунутих проти Трампа, а саме – про неправомірне поводження із державними таємницями після того, як той залишив Білий дім. Всього проти Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення, жодне з яких він не визнає.
Різдвяне послання Трампа – це ще одне сповнене образи висловлювання, яким він намагається покласти відповідальність за всі можливі проблеми на "головорізів" у країні, під якими він, ймовірно, має на увазі своїх політичних опонентів у демократичній (і деяких у республіканській) партії,
– зазначив професор Університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя.
За його словами, посилання на російсько-українську війну разом із численними внутрішніми проблемами також означає, що війна є певним чином результатом американської політики, – твердження, яке сильно повторює тези російської пропаганди.
Натомість виконавчий директор Інституту Джорджа Буша та колишній високопосадовець Держдепу Девид Креймер каже, що важко зрозуміти, що хотів сказати Трамп своїм "Різдвяним побажанням", і що українцям і без того є про що хвилюватися. Він порадив не додавати висловлювання Дональда Трампа до цього списку.
Можливе президентство Трампа: останні новини
- Західні ЗМІ писали, що Трамп у випадку перемоги на президентських виборах може вивести США з НАТО.
- Проте, 15 грудня, обидві палати американського парламенту ухвалили закон, який забороняє президенту США самовільно оголошувати про вихід країни з Альянсу.
- Все ж Дональд Трамп має чудові шанси на перемогу в президентських виборах 2024 року. Україна також чекає результатів президентських виборів у США, оскільки це прямо впливає на те, яким рівнем підтримки буде залучена наша держава з американського боку у війні з Росією.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що, у разі перемоги Трампа на президентських виборах, шанси, що він ухвалить антиукраїнські рішення, дорівнюють шансам того, що він почне провадити жорсткішу антипутінську політику.
- Президент України Володимир Зеленський під час своєї пресконференції висловив думку, що в Трампа точно буде інша політика у разі його виграшу на президентських виборах. Він зазначив, що якщо політика наступного президента США, ким би він не був, буде іншою щодо України, більш холодною, то ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні.