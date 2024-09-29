Президентом США не повинна бути людина, що прагне стати найкращим другом Путіна, – сенатор Кунс

Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським наголосив, що має "добрі стосунки" з Путіним.Цю заяву розкритикували у Демократичній партії США.

Сенатор-демократ Кріс Кунс в етері телеканалу Fox News наголосив, що момент, коли Трамп згадав про російського президента був "надзвичайно незручним", передає 24 Канал.

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Що сказав сенатор про слова Трампа про Путіна

Сенатор Кріс Кунс висловив свою підтримку дискусіям Президента України Володимира Зеленського з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом, наголосивши на важливості цих зустрічей.

Водночас Кунс висловив сумнів щодо висловлювань Трампа про "добрі стосунки з Путіним", зроблених напередодні його зустрічі із Зеленським, назвавши їх проблематичними.

"Ви могли бачити, як Зеленський начебто напружився і сказав: "Ну, я сподіваюся, що ви найкращий друг України, ніж друг Росії за Путіна" (дослівно український лідер сказав: "Сподіваюся, що у нас із вами відносини кращі" – 24 Канал). Це був разюче незручний момент", – пояснив американський сенатор.

Кунс також нагадав, що Владімір Путін є воєнним злочинцем, що здійснив жахливі атаки проти Києва.

Ми не повинні мати президента Сполучених Штатів, який говорить, що він прагне бути найкращим другом Путіна,

– підкреслив сенатор.

До слова, Володимир Зеленський після зустрічі з Трампом в інтерв'ю Fox News розповів, що експрезидент США пообіцяв йому підтримати Україну у війні з Росією у разі перемоги на президентських виборах. Водночас, за словами президента України, Трамп зазначив, що працюватиме у цьому питанні як з нашою державою, так і з країною-агресоркою.