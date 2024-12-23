Кого Трамп міг підіслати до Путіна для контактів: є людина, яка вже двічі відвідала Кремль

Володимир Путін хоче зустрічатися і розмовляти виключно з Дональдом Трампом. Утім, новий американський президент не поспішає йти на публічні та відкриті контакти з російським диктатором. Проте в США є людина, яка близька до Трампа і яка останнім часом двічі відвідала Москву.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 каналу розповіла, що новообраний президент Сполучених Штатів докладає додаткових зусиль, аби вплинути на Кремль. Нещодавно один із найпопулярніших американських журналістів і вважається довіреною особою Трампа, приїжджав до Росії.

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Такер Карлсон уже двічі побував у Москві. Першого разу він взяв інтерв’ю у Владіміра Путіна, під час якого той пів години розповідав абсурдні кремлівські історії.

Цікаво! Такер Карлсон відомий своєю прихильністю до російських наративів. Він заявляв, що це Україна підірвала Каховську ГЕС і вважає Володимира Зеленського диктатором. Карлсон також не приховував свою симпатію до російського диктатора.

Другого разу журналіст приїхав до Москви під приводом інтерв’ю з керівником МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Як це може бути цікаво американській публіці? Це явно операція прикриття. Треба було виправдати, чому Такер Карлсон перебуває в Росії. Когось такого високопоставленого і дуже близького до Трампа, як Карлсон, й відправили,

– зазначила Олександра Філіпенко.

Такер Карлсон – один із найпопулярніших американських журналістів. Він залишив один із найпопулярніших американських телеканалів – Fox News.

В Америці припускали, що Карлсон може бути кандидатом у віцепрезиденти разом із Дональдом Трампом. Їх часто бачили разом під час обідів.

"Такер Карлсон постійно перебував у Мар-а-Лаго. Потім він запустив власну програму, в якій бере інтерв’ю у відомих діячів. Карлсон не пішов у політику, але сам факт, що існували міркування про його можливе віцепрезидентство, свідчить про те, що він дуже близький до Дональда Трампа. Він повністю поділяє політичні погляди Трампа і є його довіреною особою", – пояснила Філіпенко.

Чому ж Такер Карлсон приїжджав в Москву

Вона припускає, що Такер Карлсон приїжджав до Москви як довірена особа Трампа. Аби не виникло підозр, він узяв інтерв’ю хоча б у Лаврова. На думку Філіпенко, у такий спосіб могли відбуватися певні переговори. Про це натякають і нові призначення у США з питань Росії.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був відкликаний за місяць до виборів. Антонов – відомий представник російської зовнішньої політики, який дозволяв собі висловлювання, нетипові для дипломатів. Вони більше нагадували риторику з шоу Соловйова. Зараз на цю посаду поставили професійного дипломата, який розпочинав кар’єру як науковець.

"Він навчався в Академії наук у Інституті США та Канади. Це людина не військова. Навіть Антонов, який працював у МЗС, очолював і працював у військовому департаменті. Новий посол займався виключно дипломатією. Це свідчить про те, що певні контакти між сторонами відбуваються. Через Такера Карлсона, як на мене, очевидно, що такі контакти існують, – підсумувала Філіпенко.