Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну та назвав причину
Джерело:Newsmax
Раніше експрезидент США заявляв, що нібито зміг би завершити війну Росії проти України упродовж 24 годин. Втім, коли Володимир Зеленський запропонував приїхати, Дональд Трамп відмовився.
Експрезидент США відхилив запрошення українського лідера. Трамп назвав причину своєї відмови.
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Чому Трамп не приїде в Україну
Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну,
– заявив Трамп.
Також додав, що Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена зараз "веде справу" з Зеленським, і тому він нібито "не хотів би створювати конфлікт інтересів".
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Що цьому передувало
- Трамп заявив, що нібито може завершити війну протягом 24 годин. Для цього він посадив би Володимира Зеленського й президента країни-терориста за стіл переговорів і уклав би "справедливу угоду". Так, всупереч офіційним заявам Президента України, що переговорів з Путіним бути не може.
- Глава держави відреагував на такі висловлювання.
- "Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна", – заявив Зеленський.
- Український лідер переконаний, що Трамп не зможе домовитися про мир з очільником держави-агресора, якщо він не готовий віддавати українські території та незалежність.