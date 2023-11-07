Трамп відхилив запрошення Зеленського відвідати Україну та назвав причину

Раніше експрезидент США заявляв, що нібито зміг би завершити війну Росії проти України упродовж 24 годин. Втім, коли Володимир Зеленський запропонував приїхати, Дональд Трамп відмовився.

Експрезидент США відхилив запрошення українського лідера. Трамп назвав причину своєї відмови.

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Чому Трамп не приїде в Україну

Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну,

– заявив Трамп.

Також додав, що Адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена зараз "веде справу" з Зеленським, і тому він нібито "не хотів би створювати конфлікт інтересів".

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Що цьому передувало