Трамп ухилився від відповіді, кому довіряє більше – Зеленському чи Путіну

Президент США Дональд Трамп знову висловився про свої відносини з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Однак на пряме запитання про те, кому з двох лідерів він довіряє більше, американський президент не дав однозначної відповіді.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News.

Кому Трамп довіряє більше – Зеленському чи Путіну?

Під час розмови журналіст Росс Даутат запитав американського лідера, кому він більше довіряє – президенту України Володимиру Зеленському чи російському диктатору Володимиру Путіну.

Я волів би не говорити, але я добре ладнаю з обома,

– відповів Трамп.

Водночас він заявив, що вірить у швидке завершення війни, та приписав собі ключову роль у можливому досягненні миру.

Я вірю, що ця війна закінчиться, і закінчиться скоро. І єдина причина, чому вона закінчиться, — це я,

– наголосив президент США.

За його словами, між Зеленським і Путіним існує "величезна ненависть", яка перешкоджає досягненню мирної угоди.

Коли журналіст зауважив, що ставлення Зеленського до Путіна цілком зрозуміле, адже саме Росія вторглася в Україну, Трамп погодився, але згадав про нібито неповагу до Росії під час першої зустрічі лідерів.

Коли відбулася їхня перша зустріч, було продемонстровано велику неповагу до Росії,

– сказав він.

Що Трамп сказав про Путіна та завершення війни?

На запитання, чи не вважає він, що Путін водить його за ніс, американський президент відповів заперечно. Він також заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він сам, згадавши запроваджені санкції.

Крім того, Трамп заперечив скасування санкцій щодо російського дизельного пального. За його словами, він лише дозволив Росії постачати на світовий ринок тисячі барелів нафти та дизелю.

Говорячи про перспективи мирного врегулювання, президент США висловив упевненість, що домовленості вдасться досягти. Водночас він припустив, що після завершення війни Україна матиме дещо інші обриси.

Я думаю, що ми цього досягнемо, і це станеться. Зрештою Україна матиме дещо іншу форму,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував нову тристоронню зустріч щодо завершення війни в Україні. Американський президент заявив, що Київ і Москва, схоже, вперше налаштовані досягти домовленості, яку він назвав "дуже масштабною угодою".

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на нейтральний статус та обмеження своєї армії. За його словами, територіальні питання Київ готовий обговорювати лише на рівні лідерів держав.