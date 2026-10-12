Хоче перекласти свої прорахунки на Київ: експерт про заяви Трампа щодо українських виборів

Питання проведення виборів в Україні перетворилося на інструмент ситуативного тиску з боку Вашингтона та Москви, хоча легітимність і виборчий процес мають регулюватися виключно українською Конституцією.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, Вашингтон та Москва зараз ситуативно грають на одній темі, хоча жодна з цих країн не має права диктувати свої умови.

Чому тема виборів стала інструментом тиску

Експерт наголосив, що внутрішньополітична ситуація та питання перевиборів базуються виключно на українській Конституції.

Це наші внутрішні проблеми та ми маємо це вирішувати,

– зазначив Городницький.

Він додав, що Володимир Зеленський вже дав чітку відповідь на подібні закиди.

Україна готова організувати виборчий процес, якщо Росія забезпечить 60 днів всеосяжного припинення вогню. Проте, як зауважують фахівці, Москва навряд чи піде на реальне перемир'я. Тому риторика американського політика спрямована на те, щоб звинуватити Україну в разі її відмови від невигідних пропозицій.

Синхронізація заяв США та Росії

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський лідер розкритикував українську владу за небажання домовлятися з Кремлем та закликав провести голосування.

Майже одразу цю ідею схвально сприйняли у Москві, де заявили, що позиція політика збігається з баченням тих, хто прагне припинення бойових дій.

Водночас аналітики вважають, що подібні заяви про швидкі угоди є лише передвиборчою ілюзією, згенерованою для внутрішнього американського споживача.