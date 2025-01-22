Гучна заява про санкції проти Росії: до якого вибору Трамп підштовхнув Путіна

Трамп заявив, що в разі, якщо найближчим часом не буде підписано угоди про припинення війни, в нього не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає США та іншим країнам, яких це стосується. Ультиматум Трампа – очікуваний. Путін може піти на поступки через плачевний стан економіки Росії.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, нагадавши, що до цієї заяви, ще у перший день своєї каденції Трамп вже прямо казав, що якщо не буде досягнуто рішення про початок переговорів, то він введе додаткові санкційні обмеження.

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Хто допоміг тиснути на Росію?

Сьогодні, зі слів Клочка, в Росії є 2 табори: "яструби" і лояльніші особи в Кремлі, які ведуть між собою битву щодо того, чи закінчувати зараз війну, чи затягувати її далі. "Яструби" прагнуть другого варіанту, мобілізувавши російське населення. Однак економіка Росії дуже хитка.

Коли днями Трамп говорив про Росію, то сказав, що у Путіна вкрай кепські справи,

– озвучив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підкреслив, що велику послугу в тиску на Росію зробив попередник Трампа – Джозеф Байден, запровадивши наприкінці своєї каденції санкції, які стосувалися нафтогазового сектору Росії, її танкерного флоту, але цього недостатньо.

"Вони дають Росії ще певний час триматися. Я був здивований цинізмом європейських чиновників, які перед санкціями почали скуповувати російську нафту і зріджений газ, тим самим дотуючи російський бюджет, який фінансуватиме війну проти України. Потім в Давосі вони розповідають про те, як вболівають за Україну", – звернув увагу Клочок.

Путін стоятиме перед вибором

Сьогодні додатковими санкціями, як зауважив Клочок, цілком реально дотиснути Путіна, адже в нього немає спроможностей самому забезпечувати війну проти України. Далі Трамп, з його слів, може підвести російського диктатора до вибору:

або він повністю буде здаватися Китаю та йти на шалені поступки у питаннях щодо торгової та економічної експансії;

або йому не буде чим воювати.

Якщо Сі піде на це, то мита на китайські товари ( з боку США – 24 Канал) будуть не 10%, а 20%. У руках Трампа, як було і в руках Байдена, є інструмент до швидкого завершення війни,

– наголосив Клочок.

З приводу цього сьогодні висловлюють побоювання в Європі, мовляв, швидко закінчити бойові дії – це неправильно, адже Україні потрібні гарантії безпеки. Клочок підсумував, що настав час, коли ЄС нарешті прокинувся та має почати виділяти більше грошей на свою оборону.

Нагадаємо, що 47-й президент США заявив, що не хоче нашкодити Росії, любить її народ і завжди мав добрі стосунки з Путіним. Саме тому, з його слів, він планує зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу. Трамп закликав дійти домовленості зараз і припинити "безглузду війну", оскільки, з його слів, далі буде тільки гірше.