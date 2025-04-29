Реакція США змінилась, – політолог про путінське "перемир'я" 9 травня

Владімір Путін знову заговорив про тимчасове перемир'я. Спочатку мовилось про припинення вогню на Великдень, а зараз на 9 травня 2025 року. Є велика ймовірність, що кремлівський диктатор немає наміру дотримуватись будь-яких угод пов'язаних із цим.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що у США вже зовсім по-іншому реагують на заяви Путіна про начебто припинення вогню на 9 травня. Все тому, що там побачила, що великоднє перемир'я не спрацювало, адже Росія неодноразово порушувала його.

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Путін хоче повторити маневр

Володимир Фесенко нагадав, що під час так званого перемир'я на Великдень Росія навмисне припинила вогонь у повітрі. Все для того, щоб задовольнити Трампа, адже супутникова розвідка США б побачила, хто атакує. Однак на суходолі росіяни не припиняли війну проти України, бо там американці контролювати не могли.

Саме таку підступно стратегію використовував Путін і зараз, можливо, він хотів повторити цей маневр, але реакція США інша, адже раніше вони стежили, але не реагували. Зараз же Трамп хоче негайного початку переговорів про припинення вогню,

– зауважив він.

Лідеру США не потрібні нові ігри довкола цієї теми. Володимир Зеленський під час зустрічі із Трампом у Римі підтвердив, що Україна готова до негайного припинення вогню та переговорів.

Путін же знову повторює казочку про тимчасове перемир'я і ще й у ті дати, які вигідні йому. Кремль прагне забезпечити тишу та спокій для параду 9 травня, щоб ніщо не псували "урочисті заходи",

– сказав політолог.

Важливо, що після заяв Путіна про перемир'я у США одразу чітко сказали, що адміністрація Трампа наполягає на повному припинення вогню, а не на тимчасовому, як запропонував Кремль.

На думку Фесенка, це означає, що американці вже не вірять у гру Путіна. Виглядає, ніби позиція Путіна вже дратує Трампа.

До слова, Путін запропонував короткострокове перемир'я на 9 травня, але в Києві відповіли, що Росія може зупинити вогонь негайно, якщо має щире прагнення до миру. Андрій Сибіга підкреслив, що Україна відкрита до тривалого припинення бойових дій щонайменше на 30 днів, а не лише для проведення параду. Дональд Трамп у відповідь висловив розчарування діями обох сторін і закликав до постійного миру.