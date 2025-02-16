Трамп не враховує найголовнішого: до чого може призвести його загравання з Путіним

Дональд Трамп та його команда активно створюють інформаційне поле довкола можливих перемовин. Проте час від часу вони змінюють свої позиції і роблять доволі контроверсійні заяви. Мета ж України у цьому процесі – гарантування власної безпеки.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, назвавши головну мету Трампа у його заграванні з Владіміром Путіним. Однак це може погано закінчитися для Європи та США.

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Зеленський правильно зробив

Бронжуков зауважив, що нова адміністрація робить багато різних заяв, наприклад, Трамп каже про можливість повернення Росії до G7, а віцепрезидент висловився щодо нібито відправлення військових США до України.

Зверніть увагу! Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal сказав, що Сполучені Штати можуть запровадити проти Росії санкції та, імовірно, відправити американських військових в Україну. Проте пізніше він спростував свої слова, заявивши, що його неправильно зрозуміли.

Проблема полягає в тому, що з Україною ніхто нічого не погоджує. Показова історія щодо угоди про рідкісноземельні мінерали,

– наголосив він.

Заступник директора аналітичного центру "Політика" сказав, що за його інсайдерською інформацією, США поставили ультиматум щодо підписання угоди, відповідно до якої Вашингтон мав отримати 50% майбутніх запасів рідкісноземельних мінералів в Україні.

Зеленський мав майже одразу підписати документ, в якому не було жодних гарантій для Києва, а було вказано що сума у 500 мільярдів доларів повинна нібито покрити витрати США на допомогу Україні. Однак, за його словами, відомо, що Київ отримав кредитів на суму трохи більшу, ніж 100 мільярдів доларів.

Зеленський правильно зробив, що не підписав ці кабальні умови, тому що вони не дають гарантій Україні, не підсилюють її, не створюють серйозного сенсу для того, щоб це обговорювати,

– підкреслив він.

Така сама ситуація відбувається, на думку Бронжукова, з перемовинами. Трамп собі поставив на мету швидко закінчити війну. Спочатку за день, але не вийшло, потім за 100 днів, а зараз його спецпредставник називає новий термін – 180 днів.

Головна мета Трампа – стравити Росію і Китай, щоб перетягнути Москву на свій бік. Тому він підкидає "плюшки" Путіну – і щодо України, і щодо скасування санкцій і багато іншого,

– припустив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Водночас Трамп втрачає найголовніший елемент про те, що амбіції Путіна значно ширші за Україну. Якщо віддати її на поталу, то наступна війна вже невдовзі може статися на європейському континенті.

Однак, чи спрацює тоді, на думку Артема Бронжукова, 5-та стаття НАТО та чи не накличе Трамп, який сьогодні артикулює своє бажання наблизити мир, таку глобальну війну, що американським військовим доведеться на ній вмирати.

Зазначимо, що за словами політтехнолога Тараса Загороднього, Путіну не вигідно відмовлятися від переговорів. Росія намагається створити образ сильної держави, але вона блефує, адже за словами політтехнолога, Трамп не збирається припиняти допомогу Україні, тому що єдиним гарантом безпеки Європи є українська армія.