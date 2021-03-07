"Занадто популярний": Трамп заборонив республіканцям використовувати його ім'я для збору коштів

Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати його ім'я для збору коштів. Його адвокати направили відповідні листи до політсили.

Водночас у Республіканській партії зазначають, що неможливо не використовувати прізвище 45-го президента США, оскільки він "занадто популярний".

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Адвокати надіслали листи республіканцям

Юристи Дональда Трампа вимагають від республіканців припинити використання імені, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

Кому надійшли листи:

Національний республіканський комітет;

Національний республіканський комітет Конгресу;

Національний республіканський сенатський комітет.

Трамп був розлючений

Колишній глава Штатів був розлючений через те, що організації, які проголосували за імпічмент, використовують його ім'я без дозволу.

Варто зазначити, що сам експрезидент використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.

Є тільки один спосіб зробити свій внесок у наші зусилля по обранню консерваторів-республіканців у першу чергу для США і щоб знову зробити Штати великими, і це через Save America PAC і DonaldJTrump.com,

– сказав Дональд Трамп.

Повернення Трампа у велику політику: коротко