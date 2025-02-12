Трамп заявив, що не бачить загрози у діалозі з Росією без участі Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить жодної загрози у можливості прямого діалогу з Росією, без участі України.

Зокрема, без участі українського президента Володимира Зеленського. Про це він заявив у середу, 12 лютого, передає 24 Канал із посиланням на Newsmax.

Дивіться також Трамп подзвонив Путіну, а потім Зеленському: найважливіші заяви політиків

Що сказав Трамп про контакти з Росією

Дональд Трамп розповів, що запропонував російському диктатору припинити вогонь у війні з Україною, зазначивши, що не хоче, аби розв'язання ситуації було тимчасовим. Водночас він сказав, що не бачить загрози у діалозі з Росією без участі Зеленського.

Журналісти також поцікавилися у президента США, чи розглядає він Україну як рівноправного учасника мирного процесу стосовно закінчення війни на території нашої держави. На це питання американський лідер відповів ухиляючись, назвавши його "цікавим".

Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти мир. Людей вбивають, це нехороша війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я думаю,

– відповів він.

Нагадаємо, що першими про розмову Путіна і Трампа повідомили в CNN з посиланням на американського чиновника. Згодом цю інформацію також підтвердив сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він зауважив, що обговорив із Путіним "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різні інші питання".