Трамп заявив, що Путін "не бачить проблеми" в європейських миротворцях в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "не бачить проблеми" у відправленні європейських військ в Україну в ролі миротворчого контингенту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис кореспондентки з Білого дому Діани Глебової в соцмережі Х.

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Путін нібито не проти миротворців в Україні

За словами Дональда Трампа, Владімір Путін сказав йому, що він "не матиме проблем" з тим, щоб європейські війська були в Україні після закінчення війни.

Варто зазначити, що раніше в Росії заявляли, що такий крок буде "неприйнятним". Зокрема речник Кремля Дмітрій Пєсков стверджував, що потенційне залучення військовослужбовців країн-членів НАТО нібито "матиме наслідки для безпеки самої Росії".

До слова, 24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова власними військами підтримувати мир в Україні.

Раніше Еммануель Макрон також заявляв, що Франція готова надати Україні гарантії безпеки та розглядає можливість відправлення військ. Президент Франції підкреслив, що вони хочуть миру, але не припинення вогню, яке є капітуляцією України.

Довідка. За інформацією Sky News, потенційний військовий контингент може налічувати до 30 тисяч осіб. Йдеться про війська Великої Британії та інших європейських країн. Однак військових не хочуть розміщувати безпосередньо на лінії фронту. Замість цього їх, ймовірно, відправлять у кілька міст на сході та півдні країни.

Серед їхніх обов'язків може бути охорона стратегічних об'єктів, зокрема атомних електростанцій, контроль і захист портів, а також патрулювання та забезпечення безпеки у великих містах. До того ж обговорюється можливість розміщення в Чорному морі військових кораблів, які допомагатимуть у розмінуванні та відновленні морського трафіку.

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Крім сухопутних і морських сил, союзники планують використання супутників, безпілотників і розвідувальних літаків. За даними журналістів, зокрема розглядається варіант патрулювання українського неба літаками НАТО, які базуватимуться за межами України.