Зеленський відреагував на плани Трампа закінчити війну за 24 години

"Простий варіант" швидкого закінчення війни для України означатиме втрату територій та перемогу Путіна. Саме тому Україна ніколи на це не піде.

Раніше Дональд Трамп Дональд Трамп, який прагне переобратися на посаду президента США, заявив, що він закінчить війну в Україні протягом 24 годин після повернення у Білий дім. У своєму новому інтерв'ю Володимир Зеленський прокоментував ці заяви.

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Зеленський прокоментував заяви Трампа

Президент сказав, що він розуміє, що означає такий варіант – зупинити бої, віддати території та забути про санкції.

Усі будуть щасливішими, якщо одна людина у світі, неважливо – Дональд Трамп це чи ні, зможе зупинити війну за 24 години. Питання в тому, якою ціною та хто її платитиме,

– наголосив президент України.

За словами Зеленського, простим варіантом буде підштовхнути Україну платити – фактично зупинитися та віддати частину територій Росії.

Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства, для світу, і все. Ніхто не сяде у в'язницю, нічого не буде, жодної відповідальності, жодного трибуналу, нуль. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо,

– відповів глава держави.

Володимир Зеленський додав, що у світі не існує жодної людини, яка примусить Україну це зробити, адже йдеться про цілу націю.

До слова, в інтерв'ю президент заявив, що Владімір Путін щосили намагається втримати владу. Він також назвав кремлівського диктатора "прагматичним вбивцею".