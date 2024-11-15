Дональд Трамп зробив нову заяву щодо врегулювання війни в Україні

Нещодавно обраний вдруге на пост президента США Дональд Трамп зробив заяву стосовно шляхів закінчення війни Росії проти України.

Він запевнив, що його адміністрація зосередить на цьому особливу увагу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що сказав Трамп про війну

Раніше Дональд Трамп обіцяв, що у разі перемоги на виборах президента у США зможе покласти край війні в Україні за 24 години після обрання на другий термін. Зараз же він запевняє, що його адміністрація обов'язково зосередить свою увагу на російсько-українській війні, проте як саме – не вказав.

Ми будемо наполегливо працювати з Росією та Україною. Ця війна повинна закінчитися. Росія та Україна мають припинити бойові дії,

– заявив він.

Зокрема, новообраний президент висловив співчуття з приводу втрат серед військових та цивільного населення, наголосивши на важливості мирних рішень під час одного із заходів у Флориді: "Ми будемо працювати над цим питанням".

Нагадаємо, у вересні під час дебатів між тодішніми кандидатами на пост американського лідера Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, республіканець ухилився від відповіді на запитання ведучого стосовно необхідності перемоги України у війні.

Так, на запитання про те, чи Трамп вважає, що в інтересах США перемога України, він відповів лише: "У наших інтересах завершити війну". Далі він почав говорити про допомогу, яку Вашингтон надав Україні, порівнюючи її з підтримкою від Європи.