У Зеленського і Трампа продуктивний діалог, – МЗС України

Зеленський і Трамп мають продуктивний діалог, спрямований на досягнення миру в Україні. МЗС підкреслює важливість двопартійної підтримки.

Розмова між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, яка відбулася відразу після його перемоги на президентських виборах у США, показує, що обидві сторони високо цінують стратегічне партнерство між Україною та Америкою. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Що відомо про співпрацю Трампа з Зеленським

Він зазначив, що той факт, що лідери двох країн поспілкувалися вже в перший день після результатів виборів, свідчить про важливість цього партнерства.

Зверніть увагу! Тихий розповів, що між Зеленським і Трампом встановлений тривалий та конструктивний зв’язок, орієнтований на досягнення конкретних результатів, і обидва лідери мають намір продовжувати тісне співробітництво.

Він також наголосив на тому, що Україна користується підтримкою обох політичних партій США, що створює додаткові можливості для зміцнення двосторонніх відносин.

Ми підтримуємо тісний контакт із командою президента Трампа та людьми навколо нього і з обома партіями, тож у нас також є хороші контакти з Республіканською партією. І це все обговорюється,

– додав Тихий.

Речник МЗС вважає, що мирне і справедливе вирішення ситуації в Україні буде відповідати найкращим інтересам не лише українського народу, а й американської сторони.

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