Трамп знайшов формулу: з якою метою до Росії міг прибути спецпосланець лідера США

З'явилася інформація, що із Вашингтона до Москви міг прибути спецпосланець лідера США на Близькому Сході Стів Віткофф. Ймовірно, він мав розмову із Владіміром Путіним, проте невідомо чи стосувалась вона війни в Україні, чи інших геополітичних проблем.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зазначивши, що найперше спадає на думку варіант, в якому Путін міг запропонувати Віткоффу відмовитись від своїх амбіцій на Близькому Сході, зокрема припинити підтримку Ірану, ХАМАСу та "Хезболли". У відповідь на це диктатор міг забажати, щоб Трамп відмовився допомагати Україні.

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"Теоретично ми не можемо відкинути такий варіант. Віткофф, можливо, літав, щоб обговорити деталі виходу Росії із Близького Сходу", – припустив він.

Трамп будує стратегію

Проте Аббас Галлямов також висловив й іншу думку, підкресливши, що обмін впливами, який міг запропонувати Путін, ймовірно не входить у плани президента США. Все тому, що Трамп нещодавно заявив, що Україна отримуватиме американську зброю.

Найближчим часом до України прилетить міністр фінансів США для обговорення рідкісноземельних матеріалів. Трамп знайшов формулу, яка дозволить йому забезпечувати Україну зброєю і при цьому не відмовлятись від своєї передвиборчої обіцянки американцям (зменшити залученість США у світові конфлікти – 24 Канал),

– підкреслив політтехнолог.

Він вважає, що це хороша новина для України. Ідею щодо видобування США українських рідкісноземельних матеріалів висловив Володимир Зеленський.

Фактично Трамп прийняв формулу президента України.

Також не менш важливим є те, що у США призупиняють роботу над планом щодо завершення війни в Україні до того, поки Кіт Келлог не дізнається позицію союзників, зокрема Європи та України. У Москву він поки не планує візит,

– наголосив Аббас Галлямов.

Це може означати, що американська адміністрація не хоче вести перемовини із Путіним від власного імені. Трамп хоче виступити в ролі лідера всього Заходу, щоб консолідувати свою позицію разом із європейцями та Україною, аби потім озвучити її Москві.

Важливо! У The New York Times припускають, що президент США доручив своєму посланнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу сприяти встановленню миру між Україною та Росією. Видання пише, що Трамп таємно розширив його повноваження, щоб відкрити переговорний канал із Москвою.

Політтехнолог також додав, що візит Стіва Віткоффа до Москви міг бути присвячений дещо іншому, адже Трампа турбує ядерна програма Ірану, до якої може бути причетна Росія. Спецпосланець президента США на Близькому Сході, ймовірно, розмовляв з лідером Кремля, щоб врегулювати цю проблему.