"Зробить правильні висновки": Польща чекає, як Трамп відповість Путіну на відмову від перемир'я
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує жорсткої відповіді від Трампа на небажання Путіна припиняти вогонь.
- Сікорський наголосив, що Україна погодилась на перемир'я, тоді як Росія висуває умови і затягує переговори.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує, що президент США Дональд Трамп жорстко відповість на небажання Путіна припиняти вогонь.
Про це він заявив під час пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.
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Путін затягує переговори про перемир'я
Радослав Сікорський наголосив, що Україна погодилась на припинення вогню, а Москва натомість тягне час.
Ми сподіваємося, що наші союзники в Америці зараз бачать, хто хоче миру, а хто хоче війни. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню, натомість Росія висуває штучні, завищені умови, намагаючись заздалегідь визначити результат переговорів, поставивши припинення вогню в залежність від певних умов,
– сказав Сікорський.
Очільник польської дипломатії сподівається, що Росія "врешті-решт погодиться" на припинення бойових дій. В іншому випадку, у Варшаві очікують, що "Трамп зробить правильні висновки".
А саме посилить тиск на Путіна,
– пояснив міністр.
Сікорський додав, що Польща підтримає рішення, яке "гарантуватиме справедливий, тривалий і стабільний мир для демократичної України".
До слова, раніше в Сенаті США виступили з двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії. Вони покликані стимулювати переговори щодо мирної угоди між Москвою та Києвом.