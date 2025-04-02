"Зробить правильні висновки": Польща чекає, як Трамп відповість Путіну на відмову від перемир'я

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський очікує, що президент США Дональд Трамп жорстко відповість на небажання Путіна припиняти вогонь.

Про це він заявив під час пресконференції у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Путін затягує переговори про перемир'я

Радослав Сікорський наголосив, що Україна погодилась на припинення вогню, а Москва натомість тягне час.

Ми сподіваємося, що наші союзники в Америці зараз бачать, хто хоче миру, а хто хоче війни. Україна беззастережно погодилася на припинення вогню, натомість Росія висуває штучні, завищені умови, намагаючись заздалегідь визначити результат переговорів, поставивши припинення вогню в залежність від певних умов,

– сказав Сікорський.

Очільник польської дипломатії сподівається, що Росія "врешті-решт погодиться" на припинення бойових дій. В іншому випадку, у Варшаві очікують, що "Трамп зробить правильні висновки".

А саме посилить тиск на Путіна,

– пояснив міністр.

Сікорський додав, що Польща підтримає рішення, яке "гарантуватиме справедливий, тривалий і стабільний мир для демократичної України".

До слова, раніше в Сенаті США виступили з двопартійним законопроєктом щодо санкцій проти Росії. Вони покликані стимулювати переговори щодо мирної угоди між Москвою та Києвом.