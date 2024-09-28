"Грає як бізнесмен": ексголова розвідки відповів, чому Україні важливо працювати з Трампом

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським сказав, що мав за честь зустрітися з Президентом України. Проте він повторив звичні тези про необхідність домовлятися з Росією та пообіцяв, що у випадку перемоги на виборах, завершить війну до своєї інавгурації.

Напередодні зустрічі з Зеленським Трамп виступив із досить негативними заявами щодо України. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив 24 Каналу, що всім відомо, якою є позиція чинного президента США.

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Які результати зустрічі з Трампом

Україна дотримується правильної позиції, адже Зеленський спілкувався не тільки з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс, але й з кандидатом від республіканців. Весною 2024 року була проведена колосальна робота щодо голосування за пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів.

Робота велася зокрема і з Трампом. Тоді обидві партії дійшли висновку, що підтримувати Україну є стратегічним завданням. Це в інтересах і Америки, і України,

– зауважив Микола Маломуж.

Тому налагоджувати контакти з Трампом потрібно, не дивлячись на те, стане він президентом чи ні. Він однозначно впливатиме на політичне життя Сполучених Штатів, на частину Конгресу.

Трамп займає неординарну позицію. Наприклад, він критикував допомогу Україні й закликав сідати за стіл переговорів з Путіним. Але в день голосування республіканці підтримали пакет допомоги. Ба більше, саме республіканці і Трамп говорять про необхідність дати дозвіл на удари по Росії.

Зрозуміло, що Трамп маніпулює, грає як політик, як бізнесмен, тому з ним треба вміти домовлятися. Для нього важливо бачити, яку вигоду він отримає з цієї ситуації,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Також не варто забувати, що зараз ми чуємо лише передвиборчу риторику. Тільки після завершення голосування стане зрозумілим, яким є реальний стан справ і справжня позиція Трампа щодо України.