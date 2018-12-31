Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю

Дайджест самых важных новостей США за неделю (25 декабря – 31 декабря 2018 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Трамп назначил и. о. министра обороны

Politico – 24/12. Дональд Трамп объявил, что Министр обороны США Джеймс Меттис покинет свой пост до 2019 года. Ранее Меттис написал письмо Трампу, в котором уведомил президента, что желает уйти со своего поста из-за решения Трампа вывести войска из Сирии. Но он указал, что хочет уйти в отставку с 28 февраля. Вместо этого Меттис уйдет с поста уже в этом году, а заместитель министра обороны Патрик Шеннан возьмет под руководство министерство с 1 января.

Я с большим удовольствием объявляю, что наш очень талантлив заместитель министра обороны Патрик Шеннан станет и.о.министра обороны с 1 января, – подытожил Дональд Трамп в своем Твиттере.

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А ты все еще веришь в Санта-Клауса?

25/12. Перед Рождеством по традиции президент США и его жена обзванивают детей и поздравляют с праздником. В этом году СМИ раскритиковали Трампа за это. А все дело в том, что во время звонка президент спросил семилетнего ребенка Колмана Лойда, верит ли он до сих пор в Санта-Клауса.

Ты до сих пор веришь в Санта-Клауса? – спросил Дональд Трамп. – Это же довольно маргинально в семь лет, не так ли?

На видео, сделанном семьей Колмана, ребенок ответил на вопрос Трампа "да". Но позже Колман рассказал, что понятия не имеет, что означает слово "маргинальный".

Трамп посетил военных в Ираке

The New York Times – 26/12. Это был его первый визит к войскам в зону боевых действий после того, как он объявил о выводе военных сил США из Сирии. Визит произошел во время закрытия федерального правительства и был скрыт от СМИ.

В своей речи к военнослужащим он отстаивал решение о выводе войск из Сирии.

Наше присутствие в Сирии было бессрочное, но оно не должно было стать постоянным. Восемь лет назад мы пришли туда всего лишь на три месяца и больше не возвращались, – обращался Трамп к военным.

Трамп, путешествующий вместе со своей женой, сказал, что он отклонил предложение военных командиров остаться в Сирии еще на шесть месяцев. "Я сказал "нет". Я сказал, что "у вас было больше, чем шесть месяцев", – комментирует Трамп.

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"Шатдаун" продлится до следующего года

The Wall Street Journal – 27/12. Законодатели и Белый дом не нашли компромисса в вопросе включения финансирования пограничной стены в бюджет. Таким образом, частичное закрытие федерального правительства или "шатдаун" продлится до 31 декабря. Решение этого вопроса уже будет рассматривать новоизбранный Конгресс, который приступит к работе 3 января.

Напомним, что закрытие федерального правительства произошло после того, как демократы отказались голосовать за финансирование пограничной стены. В ответ президент Трамп закрыл правительство до того момента, пока демократы не согласятся пойти на уступки. Стена на границе с Мексикой и США может обойтись американцам в 5 млрд долларов.

Закрытие правительства означает остановку работу 9 из 15 федеральных агентств и уход в неоплачиваемый отпуск 380 000 госслужащих.

Китай и США конкретизируют торговое соглашение

The Wall Street Journal – 29/12. Соглашение между сторонами может разрядить торговое напряжение, увеличив американский экспорт и улучшив условия работы американских компаний в Китае. Президент Трамп заявил, что он говорил с китайским президентом Си Цзиньпин по телефону и они достигли "большого прогресса".

Сделка продвигается очень хорошо, – написал в Твиттере Трамп. – Если мы ее закончим, то соглашения будут очень понятными и будут охватывать все предметы, сферы и спорные вопросы.

Но люди, которые хорошо ознакомлены с ходом переговоров сообщили, что президент может преувеличивать, насколько близки стороны к заключению сделки. Они отметили, что Трамп этим сообщением хотел успокоить нестабильный в последнее время рынок.

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