Новое доказательство против Трамп и новый претендент в президенты – новости США за неделю

Предлагаем вашему вниманию главные новости США за минувшую неделю (3 декабря – 9 декабря 2018 года).

Еще одно доказательство против Трампа

Washington Post – 07/12. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет дело о вмешательстве России в американские выборы-2016, существенно продвинулся в своем расследовании. За эту неделю он сделал несколько важных для дела открытий.

Мюллер обнаружил, что в ноябре 2015 года личный экс-адвокат Трампа – Майкл Коэн поддерживал связь с российским правительством в политических интересах Трампа. По мнению спецпрокурора, данная находка тесно связана с расследованием о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Коэн рассказал прокурорам, что россияне неоднократно предлагали организовать личную встречу между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом для обсуждения строительства Trump Tower в Москве. Коэн также предлагал встретиться Трампу с Путиным, когда он был в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, что в декабре 2015 года Путин подогрел президентскую кампанию в США, назвав Трампа "ярким и талантливым" и "абсолютным лидером в президентской гонке". Трамп ответил на комплимент Путина на следующий день, назвав российского президента "настоящим лидером в отличие от Обамы".

Как поживает известный Украине Манафорт?



Лжец Пол Манафорт / Фото Diasporanews

The New York Times – 07/12. Роберт Мюллер на прошлой неделе заявил, что бывший глава избирательной кампании Трампа – Пол Манафорт – лгал следствию. И только в эту пятницу появились подробности. Манафорт в действительности лгал федеральному следствию про свою связь с российской разведкой и контактах с администрацией Трампа, сообщил спецпрокурор. Манафорт также солгал об оплате в размере 125 тысяч долларов, сделанной через Комитет политических действий, чтобы покрыть свой долг. Именно эти факты являются причиной разрыва соглашений между Мюллером и Манафортом, которые были заключены в сентябре после признания последним своей вины. Спецпрокурор утверждает, что Манафорт, помимо прочего, постоянно вводил следствие в заблуждение.

Манафорт множество раз рассказывал явную ложь. И это точно не провалы в памяти, – заявил Мюллер.

Спецпрокурор дал сигнал подозреваемым

Bloomberg – 05/12. Мюллер рекомендует суду оставить на свободе бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна. Решение спецпрокурора связано с тем, что Флинн помог расследованию прояснить много фактов в президентской кампании Трампа и попытках России вмешаться в выборы 2016 года.

После того, как Флинн в декабре прошлого года признался, что лгал федеральным агентам, он предоставил полезную информацию следствию в течение 19-ти допросов. Мюллер отметил, что некоторые, полученные от Флинна факты, пока еще не полностью осмысленны, поскольку следствие продолжается.

Рекомендация Мюллера оставить на свободе Флинна свидетельствует о том, что спецпрокурор планирует помогать тем, кто помогает следствию. Таким образом, он как бы "намекает" другим подозреваемым.

Блумберг готовится в президенты



Мечтатель Майкл Блумберг / Фото АР

The New York Times и The Hill – 04/12. Официально: Майкл Блумберг еще раздумывает над своим участием в президентских выборах 2020 года. Но неофициально он уже начал свою кампанию. Ранее миллиардер зарегистрировался в Демократической партии, пожертвовал университету имени Джонса Хопкинса рекордную сумму в 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, Блумберг пообещал продать свое информационное издание Bloomberg в случае, если он станет президентом.

Также на этой неделе Блумберг провел серию личных встреч с лидерами-демократами штата Айова, определил главные направления своей компании и издал обновленную версию автобиографии. В Айове Блумберг провел панельную дискуссию и представил свой новый фильм об изменении климата «От Парижа до Питтсбурга». Он также решительно выступил против загрязнения окружающей среды угольной промышленностью.

Я веду весьма активную деятельность в закрытии угольных электростанций, – похвастался Майкл Блумберг.

Республиканцев и демократов объединяет один вопрос

The Hill – 05/12. Двухпартийная группа сенаторов представила резолюцию о своей поддержке заключения ФБР о том, что саудовский принц Мохаммед Бин Салман был "соучастником" убийства журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

В резолюции сказано, что Сенат верит, что саудовский принц "контролировал силы безопасности" во время убийства:

На основе доказательств и следствия мы уверены, что Мохаммед Бин Салман был соучастником в убийстве Джамаля Хашогги.

Резолюция не имеет обязательной силы, но если она будет одобрена, то Сенат сможет официально заявить о своей позиции. Принятие постановления будет противоречить позиции Трампа, который сомневается в участии саудовского принца в убийстве.

Трамп выбрал нового представителя в ООН



Хизер Нойерт – новое лицо в ООН / Фото АР

The Hill – 06/12. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заменит Никки Хейли на посту постоянного представителя в ООН. Назначение Нойерт на высшую должность посла последовало после внезапной отставки Хейли в октябре. Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли сообщила, что пока не собирается бороться за политический пост в 2020 году, а продолжит поддерживать Трампа.

Ранее Трамп писал в своем Twitter, что его дочь Иванка Трамп "отличный кандидат" для этого поста, но его будут критиковать за кумовство в случае ее назначения. Кандидатуру Нойерт должен будет одобрить Сенат.

"Новый старый" генпрокурор

The Wall Street Journal – 07/12. Трамп выбрал Уильяма Барра следующим генеральным прокурором США. На этом посту он сменит ушедшего в отставку Джеффа Сешнса, у которого испортились отношения с Трампом. Барр известен тем, что уже был генеральным прокурором при Администрации Джорджа Буша-старшего. Кроме этого, Барр публично критиковал расследование "Рашагейт".

Он был моим выбором с самого первого дня, – комментирует Трамп назначение.

Трамп также заверил, что Барра "уважают как и республиканцы, так и демократы". Но лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что любой номинант от Трампа на пост генпрокурора должен проделать невероятную работу, чтобы за него проголосовали.

Дайджест подготовлен консалтинговым агентством Karyzhsky Communications