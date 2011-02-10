Як "дорослі" в Білому домі можуть виграти у Четвертій світовій війні

Кожен у світі намагається зрозуміти, як повернути президентство Трампа собі на користь. Ось безпрограшний сценарій для США та України.

Лестощі як обов'язкова модель комунікації з Трампом

По-перше, ці "дорослі" не можуть діяти як Рекс Тіллерсон. Їм потрібно бути зразком Майка Помпео. Як багато хто з нас знає, Тіллерсон пропрацював трохи більше як рік на посаді держсекретаря. Потім, коли він більше не витримав, то у хвилину роздратування назвав Дональда Трампа "д*білом". З цими словами він грюкнув дверима і подав заяву про відставку. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Kyiv Post.

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На його місце прийшов Помпео, який переконав чиновників Держдепартаменту, що "Трамп не придурок – він просто нетрадиційний геній". Трамп, який завжди був професійним шоуменом, грав роль нестандартного генія на Близькому Сході з Помпео в режисерському кріслі. Насправді він зіграв так добре, що світові лідери почали думати, що саме він стоїть за угодами Авраама.

"Дорослі" в Білому домі повинні звертатися до особистих інтересів "нетрадиційного генія", коли переконують його вжити заходів у сфері зовнішньої політики. Вони повинні пам'ятати, що він вважає себе лідером усього світу, кимось, у кого немає суперників.

Нехай лестощі не пропадуть даремно, навіть у найгрубіших формах. Якщо вони не захочуть "лизати зад Трампа", їхні найлютіші геополітичні вороги відшліфують його до блиску, починаючи з колишнього керівника КДБ у Кремлі. Він уже їсть шматочок, щоб отримати можливість відполірувати. Це щось прямо з вірша Сєргєя Єсеніна "Монолог Хлопуші": "Веди мене до нього, веди мене до нього, я хочу побачити цю людину!".

Владімір Путін хоче "побачити цю людину", щоб за дві години змусити її стати його слухняним собакою, як він це зробив у Гельсінкі.

Путін з деякими підставами вважає себе альфа-самцем у цих стосунках. Ні за яких обставин "дорослі" не повинні дозволяти цьому "нетрадиційному генію" залишатися наодинці з таким професійним маніпулятором.

Для того, щоб ефективно працювати зі своїм клієнтом, "дорослі" повинні знайти пояснення, яке відповідає нетрадиційному розуму Трампа, щоб обрамити війну, яка ведеться по всьому світу. Його кліпове мислення було розірване; воно не в змозі побачити зв'язок між тим, що відбувається на Близькому Сході, в Україні та Тихоокеанському регіоні. Очевидно, що Трамп має бути в центрі будь-якого запропонованого плану – він повинен бути глобальним деміургом і майбутнім переможцем в останній світовій війні.

Росія, Китай та Іран усвідомили свою безкарність

Тоталітарні режими в усьому світі, сповнені століттями ненависті до Заходу, уважно спостерігали, як репутаційна катастрофа, яка стала виведенням США з Афганістану, розгорталася в прямому ефірі на телеекранах по всьому світу. Ці режими сприйняли цей невдалий вихід як ознаку фундаментальної слабкості декадентської та гедоністичної (як вони це бачили) західної цивілізації та із задоволенням спостерігали, як її істеблішмент почав відмовлятися від своєї глобальної лідерської ролі.

Три вершники цього геополітичного підземного світу – Китай, Росія та Іран – тепер вільні діяти безкарно (США вже немає, і їм може зійти з рук будь-що), кинули рукавичку Вільному світу, оголосивши про свої наміри знищити три суверенні країни – Тайвань, Україну та Ізраїль.

Початкова реакція США – лідера Вільного світу – була ганебною і лише заохочувала ворогів. Голова ЦРУ Білл Бернс приїхав до Москви і запропонував Путіну закулісну обіцянку. Він би не допустив, щоб Україна, єдина тут жертва агресії, завдавала ударів у відповідь по території Росії. Агентство під його керівництвом тоді оприлюднило свій професійний прогноз щодо вторгнення: Київ впаде за тиждень, максимум два.

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Але Бернс і його агентство помилилися. Під Гостомелем відбулася перша кульмінаційна битва Четвертої світової війни, яка завершилася дивом на Дніпрі – орда була розгромлена. Ті 300 символічних українських спартанців врятували західну цивілізацію від варварської навали та буквально за шию витягли США на світову арену.

Приблизно через півтора року, коли Захід все ще перебував у муках боягузливої ​​нерішучості, Іран розпочав свою багатопланову операцію зі знищення Ізраїлю. І разом з тим з'явився четвертий вершник.

Четвертий вершник апокаліпсиса

У Вашингтоні почала формуватися нова політична реальність. Крайнє ліве (прогресивне) крило Демократичної партії та супутня йому ідеологія майже фанатично залучилися до Четвертої світової війни, розв'язаної тоталітарними режимами. Багато прогресивних людей стали на бік тиранів і бандитів. Зрештою, вони ненавиділи "Імперський Захід" ще зі студентських років і хотіли бачити його поразку. Їхні професори в Гарварді та Єльському університеті, бачте, вбивали їм в голову, що цей Захід винен у століттях злочинів проти пригноблених націй світу.

Зараз у Конгресі не так багато прогресивних людей, але вони мають великий вплив на "якісні" ЗМІ. Що стосується Четвертої світової війни, ці засоби масової інформації по суті служать пропагандистськими рупорами "ХАМАС" на ізраїльському фронті та Путіна на українському.

Ці прогресисти вимагають негайного припинення вогню як на Близькому Сході, так і в Україні. Іншими словами свого роду Афганістан на стероїдах – з черговим ганебним виходом США зі світової арени.

Перемога Трампа на президентських виборах була перш за все тріумфом над цими прогресивами – четвертим вершником геополітичного апокаліпсиса. Його обрання фактично розв'язало руки Заходу в критичний момент і дало йому унікальну можливість досягти більшої історичної перемоги над усіма своїми ворогами. Ба більше, ця перемога буде більше концептуальною, теоретичною і не призведе до значних людських втрат.

"Корейський сценарій" для України

Іран – це легке рішення. Від Заходу не будуть потрібні чоботи на землі. Ізраїль просто завдасть один нищівний удар (можливо, за участю США по окремих спеціалізованих об'єктах). Після цього відновлення того, що раніше було Іраном, ляже на відроджену міську молодь країни разом зі спільними турецько-азербайджанськими військовими силами, які вже розгорнуті в іранській частині Азербайджану для захисту своїх земляків.

Боягузлива, надто обережна (або свідомо зрадницька) адміністрація Джо Байдена ніколи не дозволяла Україні використати свої блискучі успіхи на початку великої війни та досягти перемоги у 2022 чи 2023 роках (повернення до кордонів 1991 року та повне відновлення територіальної цілісності країни). Натомість конфлікт змінив форму і перетворився на виснажливу війну на виснаження, обставина зовсім не на користь України.

Тоді почали серйозно обговорювати "корейський сценарій" заморожування конфлікту. Усвідомлюючи історичний внесок радянських народів у перемогу союзників у Другій світовій війні та бажаючи запобігти втратам ще сотень тисяч росіян і українців, президент Трамп зробив унікальну пропозицію диктатору в Кремлі – він витягне Путіна з жахливої ​​халепи, в яку він потрапив як васал Китаю.

Актуально Путін зі шкіри лізе, щоб показати, що перемовини йому не потрібні, але чи так це?

Для цього він має погодитися на припинення будь-якої бойової діяльності на лінії зіткнення. Звичайно, не буде визнання його територіальних надбань. Йому дозволять утримувати їх певний час і залишатися при владі в Росії після того, як він скаже своїм уподобаним прислужникам, що перемога, звичайно, досягнута.

Західні війська гарантуватимуть, що основна частина України залишатиметься у безпеці і зможе процвітати (як це було з Кореєю). Неважливо, як вони називаються – миротворці, волонтери, контрактники…

Більшість цих військ буде з Європи. Трамп роками закликав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Дуже реальна загроза, що зараз нависла над континентом, лише посилює аргументи Трампа. Еммануель Макрон давно намагається переконати своїх колег, що країни ЄС повинні відігравати певну роль в Україні.

Європа десятиліттями бажала власної армії. Але, як правильно зазначив Володимир Зеленський у Давосі: "Вперше за 75 років Європа має власну армію, здатну зупинити східну орду. Це Збройні Сили України плюс авіація, надана Європою".

Ця нова рішучість, яку ми бачимо з Європи, дозволить Трампу та його союзникам ефективно забезпечувати безпеку України так само як президент Ейзенхауер свого часу забезпечував безпеку Південної Кореї – шляхом розгортання експедиційних сил Альянсу.

Якщо Путін вирішить відхилити пропозицію Трампа, він втратить усе. Не випадково останнім часом путінська пропагандистська машина розсилає пробні кульки, які намагаються виправдати прийняття пропозиції: "Ми вже перемогли! Ми захопили сухопутний коридор до Криму і послабили українську армію!".

Це справді відповідна резолюція – режим Путіна знищений, а Путін тимчасово зберігає свою голову та троні.

У Трампа є шанс виграти в останній світовій війні

Президент Трамп не безпідставно вважає, що комуністичний Китай є найпотужнішим і найнебезпечнішим ворогом США. Але до останнього часу цей незаперечний факт спонукав його до зовсім неправильного висновку. Він вважав, що ключем до протидії китайській загрозі є врегулювання двох конфліктів, які він вважав лише факторами, що відвертають увагу, – конфлікту в Україні та на Близькому Сході. Це була колосальна помилка.

Саме ці війни, які вели два великі народи, український та ізраїльський, ціною величезних втрат і страждань, дали Вільному світу унікальну можливість раз і назавжди усунути загрозу Китаю. І при цьому не пролити ні краплі крові.

Я твердо вірю, що подвійне обезголовлення (Ірану та Росії), яке побачить увесь світ, змусить решту голови цього китайського дракона прийти до тями та забути про свої ворожі наміри щодо незалежного Тайваню та будь-які плани політичної та військової конфронтації зі США.

Існує одна головна перешкода, яка заважає клієнту повною мірою використати педагогічний матеріал, викладений вище, – його маніакальна одержимість отриманням Нобелівської премії миру. Це дає Путіну величезний потенціал для вербування.

Він подякує Трампу за його пропозицію, подивиться на нього відданими, захопленими очима та пообіцяє надати будь-яку підтримку, необхідну в його пошуках Нобелівської премії. Його територіальні вимоги будуть вражаюче скромними. Але що він зробить, так це плавно переконає Трампа додати до остаточної мирної угоди пару невинних рядків про "гарантії безпеки для Росії". А потім, після того, як Трамп отримає заслуженого Нобеля, Путін використає ці "гарантії", щоб прийти за рештої України.

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Одержимість Трампа Нобелівською премією миру (він абсурдно заздрить Обамі) може просто зникнути, коли йому подарують набагато більш вражаючу червону доріжку в підручниках історії.

Президент Вудро Вільсон виграв Першу світову війну.

Президент Франклін Д. Рузвельт переміг у Другій світовій війні.

Президент Рональд Рейган виграв Третю світову війну (холодну війну).

Усі ці троє великих американських президентів були впевнені, що виграли останню світову війну. На жаль, кожна перемога містила недолік, який неминуче призводив до наступного глобального конфлікту.

Президент Дональд Трамп отримав місію епічного масштабу – перемогти Імперію Зла в Четвертій і Останній світовій війні, витративши відносно невеликі зусилля та ресурси, і все це протягом перших 100 днів його другого президентського терміну.