Конгресмен США хоче оголосити імпічмент Трампу: в чому цього разу звинувачують політика
- Конгресмен Ел Грін запропонував оголосити імпічмент Трампу через плани взяти під контроль сектор Гази, звинувативши його у "підступних діях".
- Раніше Трамп заявив про намір перетворити Сектор Гази на "близькосхідну рив'єру" і переселити звідти палестинців, що викликало критику.
Конгресмен із Демократичної партії Ел Грін запропонував оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу. Причиною стали плани політика взяти "під контроль" сектор Гази.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Зазначається, що відповідну заяву Грін зробив під час засідання палати 5 лютого.
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Трампу можуть знову оголосити імпічмент
Конгресмен Ел Грін ініціював процедуру імпічменту та звинуватив Трампа у "підступних діях".
Рух щодо імпічменту президента розпочався. Я встаю, щоб оголосити, що подаю статті про імпічмент проти президента за запропоновані підступні дії та скоєні підступні дії,
– заявив він.
Дональд Трамп 4 лютого публічно визнав, що планує перетворити Сектор Гази на "близькосхідну рив'єру". Президент США також натякає, що попередньо хоче переселити звідти палестинців.
Ці пропозиції Трампа очікувано розкритикувала Демократична партія США – зокрема Ел Грін назвав ідею "етнічною чисткою".
Етнічна чистка – це не жарт, особливо коли вона надходить від президента Сполучених Штатів, найвпливовішої людини у світі, коли він має здатність вдосконалювати те, що він говорить, етнічна чистка в Газі – це не жарт, і прем'єр-міністру Ізраїлю має бути соромно, знаючи історію свого народу,
– пояснив конгресмен.
До слова, ідею перетворення Сектору Гази на "першокласний об'єкт нерухомості" Трамп нібито обговорював із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Подібні ідеї американський президент висловлював і щодо Одеси та Північної Кореї, розглядаючи їх перспективи для розвитку нерухомості.