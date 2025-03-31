У Трампа є конкретна причина, щоб натиснути на Путіна та Росію

Дональд Трамп мав на меті швидко завершити війну, яку розпочала Росія, однак зараз його плани дещо змінились. Лідер США, ймовірно, не відмовляється від цієї ідеї, однак важелі тиску тепер можуть бути застосовані до Владіміра Путіна поступово.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євгеній Савостьянов, зазначивши, що Трамп не тиснутиме на Україну. Крім того, в адміністрації США уже не планують ставити жодні часові обмеження щодо ймовірного завершення російсько-української війни.

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Вплив Трампа на завершення війни

Євгеній Савостьянов зауважив, що не потрібно жодних часових меж у питаннях завершення війни на території України.

Це зовсім не в інтересах Сполучених Штатів Америки. Дуже добре, що Трамп нікуди не поспішає та не погоджується йти на поступки Путіну для укладання швидкої угоди. Тиснути на Україну він не буде. Я вважаю питання вже знято і це добре,

– сказав він.

На думку засновника руху "Демократична Росія", Трамп дуже обережно та повільно буде посилювати тиск на Росію. Все тому, що лідер США усвідомлює загрозу, яку становить Путін. Тому йому і вигідно виснажувати противника.

Крім того, Трамп має на меті стати лідером на ринку нафти, а щоб це відбулось потрібно когось звідти витіснити. Росія є чудовим варіантом для американців.

Президент США прагне допомогти власній нафтопромисловості отримати на ринку велику частку. Це стане стимулом для того, щоб посилювати тиск на Путіна,

– зауважив Євгеній Савостьянов.

Він додав, як тільки Трамп зрозуміє, що американці готові збільшити видобуток нафти, тоді він почне активно впливати на кремлівського диктатора.