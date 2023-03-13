Highway to life: у WP розповіли про найважливіший шлях, який веде з Бахмута

Українські війська уже понад пів року тримають оборону Бахмута на Донеччині та не дають окупантам його захопити. Разом з тим відомо, що на цьому напрямку існує така собі "магістраль життя". Про неї детально розповіли американські журналісти.

Як розповіли репортери, у той день була одна з важких битв за Бахмут, але військові переймалися зовсім про інше: вони прагнули знайти ділянку асфальту на останній життєздатній дорозі з населеного пункта. Їм важливо було полагодити танк Т-64 та не потрапити в болото.

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"Дорога життя" рятує

Власне, йдеться в цій історії про трасу T0504, яку можна сміливо назвати Highway to life (Дорогою життя) на цьому напрямку ведення бойових дій.

Це єдина дорога, якою ми можемо евакуювати поранених, евакуювати загиблих,

– розповів журналістам командир 24-го ОДШБ, майор Олександр Панцерний.

Разом з тим в матеріалі йдеться про те, що фактично росіяни обмежили доступ до всіх доріг на Бахмутському напрямку, окрім шосе T0504.

Насправді це не така вже велика двосмугова траса, яка з'єднує підрозділи військових з південно-західною околицею Бахмута. Однак вона є настільки життєво важливою, що захисники назвали її "шосе життя".

Де розташована дорога T0504: дивіться на карті від Google maps

Зі слів самих військових зрозуміло, що роль цієї дороги полягає в підтримці обороноздатності й життєздатності Збройних Сил, адже траса забезпечує переміщення боєприпасів, води та військ на Схід.

Якщо ми не виконаємо свою роботу, оборона Бахмута триватиме день-два… І всі люди, які там є, залишаться там назавжди,

– розповів один військовий ЗМІ.

Очевидно, російські війська знають про важливість дороги, адже уже неодноразово намагалися унеможливити пересування нею українських захисників за допомогою артилерійських обстрілів.

Що відбувається в Бахмуті

На цьому напрямку, як зазначили солдати, є ще одна дорога, яка відгалужується від T0504 і повертає на північний захід Бахмута. Однак вона не зовсім безпечне – себто проїзд нею є такою собі "російською рулеткою", адже розташована траса неподалік від підрозділів ворожих військ.