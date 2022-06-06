"Трасу життя" ворог не контролює, але обстрілює, тому користуємося іншими можливостями, – Гайдай

Збройні сили Росію обстрілюють трасу Лисичанськ – Бахмут, через що нею неможливо користуватися. Водночас загарбникам не вдалося взяти під контроль "трасу життя".

Українські воїни боронитимуть "трасу життя" стільки, скільки потрібно.

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє 24 канал.

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За його словами, трасу Лисичанськ – Бахмут давно не використовують для постачання гуманітарної допомоги чи евакуації мирного населення. Гайдай наголосив, що наразі використовуються інші можливості для постачання гумдопомоги та здійснення евакуації людей з Лисичанська.

Очільник Луганської ОВА запевнив, що "траса життя" не контролюється росіянами, але повністю прострілюється військами агресора.

Гайдай повідомив, що Росія підтягнула велику кількість резервів: йдеться про техніку та особовий склад. Він додав, що тільки час покаже, чи вдасться операція росіян, щоб взяти трасу Лисичанськ – Бахмут під контроль.

Глава Луганської ОВА заявив, що українські сили знають про кількість засобів росіян і плани ворога. Він наголосив, що наші воїни будуть боронити цю ділянку стільки, скільки потрібно.

Скільки людей перебуває у Сєвєродонецьку та Лисичанську

Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку досі перебуває близько 15 тисяч мирних людей, виїзд яких неможливий. Він розповів, що місто обстрілюється і на його території ведуться бої.

На думку очільника Луганської ОВА, єдиний шанс для евакуації це "режим тиші". Та Гайдай має сумнів, чи Росія дотримуватиметься "режиму тиші", адже раніше окупанти обстрілювали евакуаційні автобуси.

Щодо Лисичанська, то там також перебуває понад 15 тисяч людей. Повідомляється, що їх вдається вивозити, однак в Луганській ОВА намагаються зробити це "тихо".

Чому Росія хоче захопити трасу Лисичанськ – Бахмут

У травні Сергій Гайдай інформував, що російські військові окупували 95% території Луганської області. За його словами, ворог хоче захопити трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб "відрізати" Луганщину від інших регіонів України.

Очільник Луганської ОВА інформував, що російське командування отримало завдання до 10 червня або захопити повністю Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль.

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Наприкінці травня збройним силам Росії вдалося частково прорвали оборону ЗСУ у Сєвєродонецьку, де відтоді на території міста точаться запеклі бої.

5 червня британська розвідка повідомляла, що Збройні Сили України здійснили вдалий контрнаступ у Сєвєродонецьку.

Також, за даними Сергія Гайдая, українським воїнам вдалося зачистити від загарбників половину міста. За попередньою інформацією, росіяни контролюють половину міста.

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