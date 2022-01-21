Треба подорослішати, – Милованов різко відреагував на нагнітання щодо ескалації Росії

В українському суспільстві все частіше поширюється нагнітання щодо ескалації Кремля. Проте це безвідповідально.

Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив Тимофій Милованов – ексміністр економіки й радник глави Офісу Президента. За його словами, зараз усе українське суспільство нагнітає ситуацію щодо нового вторгнення Росії.

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Милованов: Зараз триває гра м'язами

Радник очільника Офісу Президента зауважив, що риторика нагнітання істерії не заспокоює. Також він додав, що "зараз триває гра м'язами".

Мене непокоїть те, що всі зараз нагнітають безвідповідально. Треба бути дорослішими. Я вважаю, що всім треба подорослішати,

– наголосив Милованов.

Радник глави Офісу Президента порівняв ескалацію з прецедентами в історії. Мовиться про те, як Радянський Союз колись поставив на Кубі ядерну зброю, що могла атакувати США.

"Приклад є базовим для всієї науки теорії конфлікту. Багато поглядів міжнародних політиків побудовані на кубинському досвіді", – пояснив Милованов.

Милованов у програмі "Що це було?" Сергія Лещенка: дивіться відео

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