Треба "закрити" небо, – Ярош сказав, якої зброї бракує Україні
Україна впевнено зможе відбитись від сухопутних військ Росії у разі повномасштабного наступу. Однак система протиповітряної оборони у нас – дуже недосконала. Може виникнути проблема зі збиттям ракет агресора.
Україні необхідно просити у союзників допомоги саме у цьому напрямку. Про це сказав командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" та екснардеп Дмитро Ярош в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
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"У нас є чим захищатися від авіації Росії. Однак, на жаль, система протиповітряної та протиракетної оборони дуже недосконала, адже залишається на рівні минулого десятиліття як мінімум", – сказав він.
Ярош: Літаки відіб'ємо, з ракетами – важче
За його словами, протиповітряна система України здатна збивати багато російських літаків. Однак з ракетами – важче, хоч їх і не так багато у Росії.
"Проходження їхніх літаків над територією України не буде. Ми будемо відбиватися і у цьому напрямку", – наголосив Ярош.
Дуже хотілося б, щоб наші союзники допомогли нам "закрити" небо. Якщо це станеться – з сухопутними військами Росії ми собі раду дому і відіб'ємось,
– запевнив він.
Які комплекси потрібні Україні
Ярош наголосив, що нам бракує зенітних ракетних комплексів середньої дальності, які б допомагали прикривати стратегічні об'єкти, міста.
В сучасних умовах російська авіація може завдавати ракетні удари, навіть не заходячи в повітряний простір України. Нам треба системи типу американського ЗРК Patriot. Є багато таких розробок і у шведів, і у німців. Такі запити українська влада подає військовим союзникам.
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