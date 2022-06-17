Треба зайти в тил, – Путін публічно відмовився штурмувати позиції ЗСУ під Донецьком

Володимир Путін публічно заявив, що російські військові буцімто не будуть штурмувати позиції Збройних Сил України під Донецьком. Російський диктатор заявив, що штурмувати українські позиції – недоцільно.

Путін прокоментував обстріли Донецька

Відповідну заяву Путін зробив під час одного з форумів у Росії, повідомляють російські ЗМІ. У першу чергу російський лідер висловився щодо обстрілів Донецька.

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У червні в окупованому росіянами Донецьку почастішали обстріли, яких у попередні роки взагалі не було. Відомо, що Україна не обстрілює житлові квартали Донецька й може завдати тільки точкових ударів по військових об'єктах росіян. Відтак, Донецьк обстрілює саме Росія, про що у соціальних мережах неодноразово повідомляли навіть донеччани.

Путін під час своєї промови назвав обстріли по житлових кварталах Донецька "безглуздими ударами", які, за його словами, пов'язані з тим, що лінія розмежування, яка була створена 8 років тому, є серйозним укріпленим районом.

Російський президент повідомив, що на цьому напрямку воюють місцеві жителі. Він зазначив, що йдеться про корпуси, які сформовані з жителів Донецька та Луганська.

. Росія проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях Донбасу, забираючи чоловіків з вулиць. Таких "солдатів" практично без нічого кидають на фронт, через що на Донбасі протестують жінки військових

Разом з тим, Путін заявив, що російські військові не будуть штурмувати укріпрайони під Донецьком. Російський диктатор сказав, що, на думку воєнних спеціалістів, штурм призведе до великих жертв з боку сил, які атакують. У цьому випадку йдеться про збройні сили Росії. Водночас лідер Росії цинічно не зауважив, що штурм призвів би до жертв серед мирного населення.

За словами Путіна, під Донецьком російські військові обрали іншу тактику. Він сказав, що йде планомірна робота по заходу в тил цих укріпрайонів, що потребує часу.

Яка ситуація у Донецькій області

У Генштабі ЗСУ 15 червня повідомили, що найгарячіша ситуація біля Бахмута та Слов'янська. Повідомлялося, що росіяни зосереджують свої зусилля для продовження наступу на Слов'янськ. 17 червня у Генштабі ЗСУ констатували, що плани ворога на Слов'янському напрямку не змінилися й там тривають бої.

Водночас у Генштабі ЗСУ інформували, що наступ росіян на Бахмутському напрямку зупинився. 17 червня на Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

16 червня Генштаб інформував, що на Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення.

Повідомлялося, що основні зусилля росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку. Водночас на Лиманському напрямку окупанти обстріляли наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Пискунівки.

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